Доля военнослужащих по контракту в армии Узбекистана выросла с 37% в 2016 году до 68% в 2021-м, говорится в материалах международной конференции «Узбекистан: стремительные реформы за пять лет», которая прошла 5 октября в Ташкенте. В рамках мероприятия члены правительства, руководители министерств и ведомств отчитались о ключевых результатах пятилетних реформ в рамках «Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям Республики Узбекистан на 2017-2021 годы».

На конференции также было отмечено, что с 2016 года уровень оснащенности армии современным вооружением повысился в пять раз.

Сегодня контингент вооруженных сил Узбекистана составляет около 70 тысяч человек, он имеет опыт боевых действий против боевиков в Янгиабаде, Баткене и в других столкновениях, отмечает местный портал Podrobno.uz.

Сухопутные войска делятся на пять военных округов и состоят из 28 бригад: они укомплектованы в основном российской и советской военной техникой. ВВС и ПВО включают 60-ю авиа- (Карши-Ханабад) и 12-ю зенитно-ракетную бригады, 65-й (Бухара) и 66-й (Чирчик) вертолетные полки. В ВВС Узбекистана имеется 145 истребителей. Узбекистан больше всех в регионе вкладывает в армию с точки зрения ВВП: около 4%.

В ноябре 2016 года Узбекистан и Россия подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве, а чуть позже – программу стратегического сотрудничества в военной сфере на 2021-2025 годы. В результате Узбекистан покупает военную технику у россиян по ценам внутреннего рынка, при этом не входя в ОДКБ.

В рейтинге сильнейших армий мира на 2021 год, опубликованном на Globalfirepower.com, Узбекистан поднялся на одну позицию – до 51-го места. Согласно этим данным, узбекская армия остается сильнейшей среди армий центральноазиатских республик.

В январе 2021 года СМИ Узбекистана сообщили, что Krantas Group и Туйтепинский завод металлоконструкций намерены организовать в Ташкентской области Узбекистана производство военной и специальной техники, включая легкобронированные автомобили, автоцистерны, грузовики, тракторы, мусоровозы, снегоуборочные и другие машины. Проект, презентованный президенту Узбекистана, оценивался в $55 млн.