Венчание потомка Романовых 1 октября, которого одни называют «великим князем», а другие чуть ли не «шарлатаном», стало невероятно активно обсуждаться в прессе – как в отечественной, так и мировой. Ведь таинство посетило более тысячи именитых гостей со всего света. В это время простая русская общественность недоумевала: как это – венчаться в Исаакиевском соборе? Что значит – кричать «Горько!» в Этнографическом музее? По какой причине герб России на фате у невесты-итальянки? И главное – почему на частной свадьбе присутствует рота почетного караула, как будто это государственное мероприятие? В итоге 6 октября стало известно, что министр обороны РФ Шойгу лично привлек к дисциплинарной ответственности должностных лиц, которые разрешили присутствие солдат на венчании. Эксперты считают, что так власть завуалировала свою лояльность к монархии, которая ей на самом деле выгодна.

Царственная роскошь или пошлость?

Такое мнение имеет под собой основание. Поскольку и мировая, и отечественная (в том числе провластная) пресса несколько дней подряд мусолили тему «Свадьбы мирового масштаба» и пестрели заголовками типа: «Великий князь Георгий Романов и дочь итальянского дипломата Ребекка Беттарини сыграли в России первую королевскую свадьбу за последние 100 лет».

Обсудить прессе, действительно, было что. Например, официальное бракосочетание молодоженов состоялось в Москве за неделю до венчания, которое пара (или те, кто за ними стоит) решила устроить уже в Санкт-Петербурге – по всем соответствующим канонам, якобы отдавая таким образом дань уважения великим предкам.

Для проведения венчания был выбран один из главных соборов города – Исаакиевский, который даже специально закрыли в тот день для других посетителей, а территорию оцепили. Церемонию провел лично митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Фата невесты имела двухметровым шлейф с гербом России, вышитым золотыми нитями: его держали девушки в кокошниках. На выходе из Исаакиевского собора новобрачных встретила рота почетного караула, отсалютовав им саблями. Но, тем не менее, как подчеркивают эксперты, организовать все это просто за деньги нельзя: на это необходимо «соизволение представителей государственной власти».

«Ведь кто-то же отдал этим господам и дамам «царских кровей» Исаакиевский собор под венчание, – рассуждает писатель Платон Беседин в своей статье «Царская пошлость». – А после, к слову, был роскошный фуршет в Этнографическом музее. Кто-то же выделил гвардейцев Преображенского полка в качестве почетного караула для этих дам и господ».

Дорогие гости

«Мы стали свидетелями великого события!» – предсказуемо писал канал «Царьград», владелец которого, православный меценат и деятель Константин Малофеев, был на том венчании шафером жениха и является его другом. Он также заявил: «Мы рады, что главная русская семья вернулась домой, в Россию. Теперь мы ждем наследника». Количество и «качество» гостей того действа, кстати, тоже впечатляет.

Свидетелями таинства стали около тысячи гостей («Царьград» насчитал 1500) , в том числе представители монархических домов, как правящих, так и нет. Например, среди приглашенных были королева Испании София, принцесса Бельгии Леа, эмир Катара шейх Хамад бин Халифа Аль Тани, последний царь Болгарии Симеон II, герцог Вюртембергский Майкл, потомок королей Португалии Дуарте Пиу герцог Браганса, глава Грузинского царского дома Давид Багратион-Мухранский, принц Иоахим Шарль Наполеон Мюрат, потомок французского маршала, принц Карл-Филипп, принц Филипп Лихтенштейнский, принцесса Изабель Лихтенштейнская, последний король Египта Ахмед Фуад II, премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель и другие.

Из российских гостей на свадьбу позвали около 200 представителей общественных, культурных и благотворительных организаций, а также бизнесменов, чиновников, иерархов и клириков Русской православной церкви. Так, на церемонии присутствовала и все время простояла на ногах сенатор Людмила Нарусова в ярко красном платье. Как утверждает BBC, у «кирилловской» ветви Романовых «в начале 1990-х особенно теплые отношения сложились с властями Санкт-Петербурга и лично с мэром Анатолием Собчаком». Видимо, поэтому сейчас Нарусова определяет «это важное историческое событие» как «венчающее то, что было сделано в Санкт-Петербурге в девяностые».

Также на свадьбе присутствовала дочь пресс-секретаря президента РФ, Елизавета Пескова. Она даже опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, где горячо поздравляет Георгия Романова с важным событием.

Дмитрий Песков прореагировал на эту «свадьбу мирового масштаба» весьма дипломатично: «В Москве, и в Санкт-Петербурге, и в других городах России ежедневно проходит много свадеб. Мы всегда желаем счастья молодоженам». Он также отметил, что «президент никак не планирует поздравлять молодоженов», потому как это не входит в прерогативу Кремля.

За молодых – горько!

Теперь что касается молодоженов... 39-летняя невеста Виктория Романовна, урожденная Ребекка Беттарини, родилась в Риме в семье итальянского дипломата, получила политологическое образование и стала известна как автор пяти триллеров, написанных под псевдонимом. Датой начала отношений великого князя и анонимной писательницы считается 2012 год. В 2017-м госпожа Беттарини возглавила благотворительный императорский фонд.

Жених: 40-летний уроженец Мадрида, не гражданин России Георгий Михайлович Романов является прямым потомком двоюродного брата последнего российского императора Николая II Кирилла, который в 1905 году был лишен всех титулов и права претендовать на какое-либо престолонаследие из-за участия в заговоре против действующего царя. Именно по этой причине только часть монархистов считает князя Георгия наследником Российского императорского дома, а другие ветви императорской семьи не признают и активно оспаривают такое «наследство».

Тем не менее, как пишет пресса, матери Георгия, Марии Владимировне Романовой, чужое мнение не мешает сейчас называть себя императрицей Всероссийской Марией Первой. И считать, что в случае принятия государственного строя как монархического именно она должна стать правительницей всея Руси.

Поэтому еще один удивительный или даже вопиющий факт: несмотря на конфликт между царскими потомками и отрицание принадлежности Георгия к семье Романовых, Русская православная церковь не просто обвенчала влюбленных, а сделала это в одном из главных храмов Санкт-Петербурга. Причем известно, что невеста только незадолго до таинства приняла православие. Как будто специально для него…

А еще, как отметил Беседин, свадебный прием действительно был дан в Этнографическом музее, причем в зале памяти императора Александра III – на 270 персон.

«Коммерсант» совершенно серьезно в рубрике «Реабилитация царской семьи» сообщает, что в процессе гости нараспев желали молодой семье «многая лета», не обошлось и без криков «Горько!». «Ближе к полуночи вынесли необыкновенный свадебный торт под названием «Виктория Романовна», приготовленный бельгийским кондитером Майклом Льюис-Андерсоном, который является придворным кондитером бельгийского королевского двора. Великая княгиня Мария Владимировна не сдерживала эмоций и прослезилась. А на память о свадьбе всем гостям вручали серебряные медали, изготовленные специально по этому случаю. 2 октября торжества в русском стиле продолжились в Константиновском дворце в Стрельне. На фоне паркового ансамбля звучали народные песни, собравшихся развлекал балет, гостям предлагали угоститься ухой, борщом, пожарскими котлетами, рыбным пирогом и канапе с салом».

«Туристическая свадьба»

Оставшиеся независимыми журналисты одолевают экспертов вопросами, зачем россиянам и тем более зарубежным читателям вся эта российская генеалогия и весь этот кордебалет с народными песнями под котлеты? Как написал Беседин: «Страусиный размах всего этого действа? Ух!» Тем более что Георгий Романов прожил всю свою жизнь за границей, был поглощен своими личными делами: некоторое время он был консультантом по международным вопросам «Норильского никеля», затем организовал свою собственную консалтинговую фирму. И он не медийная личность ни в России, ни «у себя».

Некоторые предполагают, что кому-то выгодно «раздувать тему вокруг дальних и захудалых отпрысков дома Романовых». Депутат Госдумы, действительный государственный советник Евгений Федоров считает, что эти новости о потомках Романовых не просто светская хроника, а политическое действие: «Вся история с потомками Романовых – это западный проект, – заявил он на полном серьезе «Свободной прессе». – Возможно, что за границей мыслят в том ключе, что Романовы пригодятся, если в России что-то поменяется. Если страну будут растаскивать на куски, то может появиться такой якобы «эффективный» проект. Но вообще пока мы видели просто «туристическую свадьбу». Приехали Романовы, приехали гости посмотреть».

Блогеры развивают эту тему дальше: «Реконструкция сейчас в моде. Кто-то возрождает старые здания, кто-то пытается приобщиться к ушедшей культуре панков, кто-то бегает с мечом по лесу, изображая из себя витязя. Простор для воображения широк и необъятен». Венчание «сомнительных» Романовых – из той же оперы. «Молодоженам же желать какого-то совета да любви смысла нет, – рассуждают в соцсетях. – Они никогда не жили в России и не будут. Укатят в свою Испанию и будут вспоминать шоу, которое им устроили эти забавные русские».

Платон Беседин, понаблюдав за происходящим, только убедился: «Да, малиновые пиджаки ушли в прошлое как вид одежды, но не как смысловое явление. У многих оно по-прежнему сидит внутри, в самой сердцевине; и выкорчевать его – весьма трудная задача. Свадьба Романовых в данном контексте – индикатор того, насколько сильно наше общество утонуло в звенящей пошлости».

А виноват караул!

Но больше всего недоумения у общественности вызвала все-таки рота почетного караула Преображенского полка, которая может присутствовать только на официальных государственных мероприятиях. Состоявшаяся свадьба таким событием, разумеется, не является. Как опять же заметили в Сети: «Наш, русский солдат, стоит навытяжку перед какими-то людьми, которые и отношения-то не имеют к России. И выступает тут не в роли почетного караула, а скорее, как декорации. Для воссоздания атмосферы».

Отвечать за это, по сути, пришлось министру обороны РФ Сергею Шойгу. Как сообщил РИА Новости источник в военном ведомстве, после «проведенных разбирательств, в результате которых установлены нарушения», им «привлечены к дисциплинарной ответственности должностные лица Западного военного округа, принимавшие решения о выделении военнослужащих комендантского подразделения для частного мероприятия (браковенчания), проходившего в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга».

Тем не менее, остается открытым главный вопрос: почему власти и им поддакивающие в целом так лояльны к ветви «Кирилловичей», предок которых, как сказано выше, был лишен всех титулов и права претендовать на какое-либо престолонаследие за предательство? Кстати, лидер националистически-консервативной партии РОНС Сергей Бабурин прямо на торжестве отметил, мол, весьма важно, что Георгий Романов не так давно посетил аннексированный Крым, «что исторически свидетельствует о его присоединении».