Власти Узбекистана и представители движения «Талибан» в ближайшее время проведут переговоры в Термезе по поводу строительства железной дороги «Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар», сообщила пресс-служба узбекского МИД.

Такое решение принято по итогам встречи в Кабуле министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова с заместителем главы временного правительства Афганистана по политическим вопросам муллой Абдулом Кабиром.

Кроме того, стороны договорились рассмотреть реализацию проекта по строительству линии электропередач (ЛЭП) «Сурхан – Пули-Хумри». Афганская стороны выразила готовность обеспечить безопасность узбекских специалистов, которые будут задействованы в осуществлении этих проектов.

«Официальным Кабулом было также твердо заявлено, что с территории Афганистана никогда не будет исходить какая-либо угроза безопасности братского Узбекистана», – поясняется в сообщении.

В рамках визита в Кабул Камилов также встретился с афганским коллегой Мавлави Амир Ханом Моттаки. Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущую ситуацию в стране, усилия по оказанию народу Афганистана гуманитарной и иной помощи, а также развитие крупных инфраструктурных проектов в сфере энергетики и транспорта.

Отмечается, что члены временного правительства поблагодарили президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за гуманитарную помощь, содействие в восстановлении деятельности международного аэропорта Мазари-Шарифа, а также «бесперебойное» функционирование узбекско-афганской границы.

Афганская сторона высоко оценила политику узбекского лидера «по выстраиванию конструктивного и взаимоприемлемого диалога» с представителями движения и призыв к международному сообществу разморозить активы Афганистана за рубежом.

Как сообщил в Twitter представитель движения Абдул Кахар Балхи, глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов заверил, что Ташкент «по-прежнему привержен своим обязательствам в области транзита, энергетики и торговли».

Шеф узбекской дипломатии в интервью газете «Правда Востока» заявил, что Афганистан – источник не только вызовов и угроз, но и новых возможностей, которые могут быть «положены в основу конструктивных региональных проектов».

«В наших интересах не допустить международной изоляции Афганистана и появления на наших южных границах «страны-изгоя», не дать повториться сценарию конца 90-х годов прошлого столетия», – подчеркнул Камилов.

При этом он отметил необходимость оказания Афганистану гуманитарной помощи, социально-экономическое содействия для предотвращения кризиса, стабилизации обстановки и постконфликтной реконструкции страны.

«Узбекистан заинтересован в становлении Афганистана в качестве мирного и независимого государства», – пояснил он. По мнению министра, Афганистан должен стать не препятствием, а мостом для укрепления «взаимного сотрудничества между Центральной и Южной Азией», и этому будут способствовать трансафганские транспортно-коммуникационные проекты, которые Ташкент намерен продвигать с международными партнерами.