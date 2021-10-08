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В Грозном открыли крупнейший в России ипподром
Новый ипподром вмещает около 3 тысяч человек. Он будет носить имя скончавшегося в 2020 году коннозаводчика Сайд-Хусейна Закаева
В Грозном открыли крупнейший в России ипподром
В Грозном открыли крупнейший в России ипподром / Others
8 октября 2021 г.

В Чечне открылся крупнейший в России конноспортивный комплекс, сообщает ТАСС.

Новый ипподром вмещает около 3 тысяч человек. Он будет носить имя скончавшегося в 2020 году коннозаводчика Сайд-Хусейна Закаева.

Почетным гостем на церемонии открытия стал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, именно Закаев заразил его интересом к конному спорту. «Мы начали на территории нашей республики создавать клубы, конюшни, строить маленькие и большие ипподромы. Здесь будут проводиться регулярные сезоны, мы для этого создали всю необходимую инфраструктуру. Хотим сделать Грозный центром конного спорта», – сказал Кадыров.

На новом объекте предусмотрено возведение целого комплекса зданий и сооружений: ветеринарный пункт, конюшни различного профиля, ипподромное поле, тренировочный манеж, а также открытые и закрытые бассейны для лошадей.

На базе комплекса также будет налажено и конепроизводство, рядом с комплексом будет располагаться зона отдыха с водоемами для любителей рыбалки.

После открытия на ипподроме прошли первые скачки, в которых приняли участие лошади чистокровной верховой породы. В заезде в честь открытия объекта лучшее время показала лошадь по кличке Саадак, а скакун Хоумленд Барс выиграл старт, посвященный дню рождения президента РФ Владимира Путина.

В заезде, приуроченном к 70-летию первого президента региона Ахмата-Хаджи Кадырова, первым финишную прямую пересек Грэйт Виннер.

В старте, посвященном прошедшим выборам Главы ЧР, не было равных лошади по кличке Консул Барс. В заключительном заезде в честь Дня Грозного победу одержал Автор.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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