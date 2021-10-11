Нацизм и религия

Российские СМИ пытаются подать как сенсацию информацию о том, что руководство Рейхскомиссариата «Украина» поддерживало православную церковь. Хотя для профессионального сообщества – историков и религиоведов это давно не новость. В действительности политика Третьего Рейха в отношении религии отличалась от советской. Если последние пытались полностью ее уничтожить, то первые научились ее использовать. Эту же тактику позже перенял и СССР, но об этом ниже.

Так вот, сама идеология немецкого фашизма имеет очень много религиозных, я бы даже сказал мистических корней. Многие видные деятели Рейха, такие как, к примеру, Рудольф Гесс или Ганс Франк, состояли в тайном обществе Туле, члены которого увлекались изучением германской древности, разделяли антропософские и эзотерические взгляды по поводу якобы особых умений и магических навыков представителей арийской расы.

Нацисты официально поддерживали протестантскую лютеранскую церковь. Однако поддерживали с условием оказывать им лояльность. Да и, будем честны, в среде немецких лютеран было немало тех, для кого национальное было важнее христианского. Причем не только в политическом, но и в доктринальном смысле. Так, например, прорейховское движение «Немецкие христиане» поддерживало расовые идеи НСДАП не только в теории, но и на практике. Так, они призывали отказаться от «еврейского» Ветхого Завета, акцентировали внимание на том, что Иисуса Христа распяли именно евреи, а также пытались ограничить в служении пасторов еврейского происхождения. Движение даже успело переформатировать структуру Евангелической церкви Германии, создав взамен дезинтегрированной по федеральным землям автономистской структуры полностью централизованную организацию Reichskirche – т.е. Имперскую Церковь. После печально известного «Коричневого Собора» в сентябре 1933 г. эту церковь возглавил епископ Людвиг Мюллер. После поражения Германии во Второй Мировой войне Мюллер покончил жизнь самоубийством.

Хотя справедливости ради следует отметить, что были и другие представители протестантизма, которые не разделяли нацистских идей. Те, кто не поддерживал НСДАП, вынуждены были уйти в оппозицию «Немецким христианам» и создали так называемую «Исповедующую церковь», членами которой были такие всемирно известные богословы, как Карл Барт или Дитрих Бонхёффер.

Еще более сложными были отношения нацистов с католиками. Католицизм является второй по численности конфессией в Германии, но, в отличие от протестантов, максимально централизован, да и к тому же имеет непосредственное подчинение иностранному государству – Ватикану. И если папа Пий ХІ в 1937 г. опубликовал энциклику «Mit brennender Sorge», в которой жестко критиковал руководство Рейха и заявил, что христианство несовместимо с нацистской идеей, то уже следующий понтифик – папа Пий ХІІ был достаточно сдержан в публичной риторике и занимал позиционный нейтралитет. У историков до сих пор нет однозначного мнения по поводу его позиции в отношении Третьего Рейха. Хотя, конечно же, Католическая церковь в целом очень сильно пострадала от нацизма (прежде всего поляки), а также массово спасала евреев от преследований (взять хотя бы кейс греко-католического митрополита Андрея Шептицкого).

Нацисты и православие

Православную церковь НСДАП рассматривало исключительно как элемент влияния против советского руководства. Тридцатые годы ХХ века – это лишь второе десятилетие правления коммунистов, по тогдашним меркам информатизации общества, это достаточно небольшой период, и еще многие помнили царские порядки. Нацисты понимали, что, дав хотя бы глоток свободы Церкви, они обретут доверие и поддержку в борьбе с советами, ведь о самых страшных зверствах и концентрационных лагерях многие тогда еще даже не догадывались.

НСДАП начала с поддержки российской эмиграции, которая после гражданской войны оказалась на территории Веймарской республики. Речь идет о РПЦЗ. Нацисты предоставили православным статус корпорации публичного права, что раньше было доступно только лютеранам и католикам, отреставрировали два десятка храмов, а также проспонсировали строительство кафедрального собора в Берлине. Все это получила Германская епархия РПЦЗ во главе с митрополитом Анастасием Грибановским. А вот другая структура – Западноевропейский экзархат русских приходов, наоборот, лишился части своего имущества в Германии.

Грибановский писал: «В то время когда Православная Церковь на нашей Родине подвергается беспрецедентным преследованиям, нас особенно трогает внимание Германского правительства и ваше лично, пробуждает в нас чувство глубокой благодарности германскому народу и его славному вождю Адольфу Гитлеру и побуждает нас к сердечной молитве за его и германского народа здоровье, благополучие и о Божественной Помощи во всех их делах».

Немцы активно поддерживали не только автокефальные устремления церкви в Украине, но и в Беларуси и Балтии. Им, конечно же, было выгодно разделение православных, но это никак не означало, что украинское автокефальное движение – порождение нацистов. Первая попытка создания Украинской Автокефальной Православной Церкви была предпринята еще в 1919 году, а Фанар признал незаконной церковную власть Москвы над Киевом еще в 1924 г. в тексте Томоса Польской Церкви.

НСДАП активно способствовали продвижению Псковской миссии – церковному возрождению на территориях, которые Рейх отбил у СССР. Причем немцы не только легализовали религиозную жизнь, но и активно это освещали в газетах. Фактически это была позитивная пропаганда, направленная на советских граждан – мол, смотрите, мы, в отличие от коммунистов, не запрещаем вам верить в Бога, переходите на нашу сторону. Кстати, к очернению Советов нацисты искусственно прилагали антисемитские лозунги, мол, КПСС создали евреи для порабощения русского народа.

Уроки для СССР

Советская власть вынесла уроки и еще во время войны отказалась от планов по полной ликвидации религии. Сталин на известной встрече с митрополитами в 1943 г. официально разрешил деятельность церкви в СССР и дал указание переименовать ее со Всероссийской на Русскую. Именно тогда был заложен импульс к использованию спецслужбами религии. Был создан новый орган – Совет по делам РПЦ, позднее переформатированный в Совет по делам религий. Его главой поставили не гражданского, а профессионального чекиста – генерал-майора госбезопасности Георгия Карпова.

СССР вовсю начало использовать церковь в своих целях и для достижения политических интересов, причем эта инструментализация касалась не только СССР, но и, как минимум, стран Варшавского договора. В нулевые годы в России было подготовлено два тома документов под названием «Власть и Церковь в Восточной Европе», по которым видно, как СССР использовал религию в своих целях. Новая порция документов советского периода была рассекречена Службой безопасности Украины после Революции достоинства и начала российско-украинской войны.

Война компроматов и нарративов

Однако Русской Православной Церкви не стоит слишком активно педалировать тему поддержки нацистами проекта украинской автокефалии. Ведь зайдя так далеко, можно с легкостью выйти на самих себя. К примеру на того же митрополита Анастасия Грибановского, первоиерарха РПЦЗ, с которой РПЦ объединилась в 2008-м при личном содействии Владимира Путина. Конечно же, никто не подвергал ревизии деятельность Грибановского, а значит и часть современной РПЦ поддерживали нацисты.

Позиционная война Москвы и Киева на историческом фронте будет еще очень долгой. На кону не столько конкретные факты сотрудничества церкви и государства, будь то Третий Рейх или СССР, а прямо-таки космогоническая битва за фундамент собственного бытия – за исторический метанарратив, за миф о происхождении нации. На стороне Киева исторические факты, а у Москвы в арсенале отточенная веками пропаганда. И совсем не очевидно, кто победит в век постправды и фактчекинга.