Задача по борьбе с экологическими проблемами не может возлагаться лишь на отдельную группу стран, усилия должны прилагать все участники мирового сообщества вне зависимости от экономической мощи, географического расположения и исторической ответственности, заявилпрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе видеообращения на 15-ом совещании Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии, которое проходит в китайском Куньмине.

По словам Эрдогана, человечество сегодня столкнулось с целым рядом вызовов, в том числе изменением климата, загрязнением окружающей среды, нехваткой продовольствия и воды, а также снижением многообразия флоры и фауны. Глава государства акцентировал внимание на стихийных бедствиях, которые произошли за последнее время в различных точках планеты и привели к многочисленным жертвам и разрушениям.

Президент Турции подчеркнул: все это демонстрируют масштабность экологических вызовов. «Безусловно, стихийные бедствия не только угрожают окружающей среде и целостности экосистем, но и напрямую влекут жертвы и разрушения. Мы прекрасно осознаем, что все в природе взаимосвязано. Удар по биологическому многообразию, загрязнение окружающей среды – это, в конечном итоге, приводит к нехватке продовольствия и воды», – сказал Эрдоган.

При этом лидер Турецкой Республики пояснил, что природные катаклизмы зачастую становятся индикатором миграции и приводят к столкновениям. «Одной из причин, по которым «колыбель Цивилизации» – Средиземноморье, сегодня превратилось в «кладбище мигрантов» – это изменение климата. Поэтому очень важно, в первую очередь, устранить первопричины изменения климата. И это дело всего мирового сообщества», – подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

Власти Турции, заявил он, осознают значимость защиты и передачи будущим поколениям природных богатств страны, как на суше, так и в морях. «В нашей стране расположены генные банки, где хранятся семена тысяч растений, в том числе эндемических», – сказал турецкий лидер и выразил надежду на урегулирование стоящих перед человечеством проблем «на основе принципов справедливости и равноправия».

В этот же день президент Турецкой Республики объявил о переименовании министерства окружающей среды и градостроительства в министерство по делам окружающей среды, градостроительства и изменения климата. По его словам, решение последовало после ратификации парламентом Парижского соглашения по климату.

Великое национальное собрание Турции 6 октября приняло закон о ратификации Парижского соглашения по климату в преддверии Всемирного климатического форума в Глазго, который запланирован на 31 октября – 12 ноября. Ранее законопроект одобрил Комитет по иностранным делам турецкого парламента. Турция была одной из первых стран, которая подписала Парижское соглашение 22 апреля 2016 года.

В 2015 году в рамках ООН было принято Парижское соглашение по климату, его цель – сократить выбросы парниковых газов и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принять меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса.