Королевская семья Саудовской Аравии в мае 2017 года в ходе встречи ее лидера Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда и тогдашнего президента США Дональда Трампа одарила последнего халатами из фальшивых шкур тигра, пишет The New York Times.

Тот визит в Саудовскую Аравию был первой заграничной поездкой Трампа в статусе президента США. Королевская семья Саудовской Аравии одарила американского лидера и сопровождавших его лиц целой коллекцией из 82 ценных предметов, включая три халата, сделанные из шкур белого тигра и гепарда.

По возвращении американской делегации в США Белый дом получил предупреждение, что если привезенные подарки действительно выполнены из шкур диких зверей, то администрация рискует нарушить законы 1973 года об исчезающих видах животных и об охране окружающей среды.

Администрация Трампа решила умолчать о подарках от саудитов, чтобы избежать разбирательств. Но минувшим летом, уже после ухода Трампа с поста президента США, подарками заинтересовались компетентные органы.

Проведенная экспертиза показала, что подаренные Трампу изделия оказались фальшивкой – они были сшиты из искусственных материалов, имитирующих шкуры животных. Представители посольства Саудовской Аравии в Вашингтоне отказались от комментариев.