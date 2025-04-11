Официальное открытие саммита началось с приветствия вице-премьера — министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу, после чего состоялась протокольная фотосессия и переход к обсуждению ключевых тем регионального и международного сотрудничества.

Нуртлеу напомнил, что 2025 год проходит под знаком 80-летия Победы во Второй мировой войне. Он отметил вклад Казахстана, откуда на фронт было мобилизовано 1,2 млн человек, что составляло около четверти населения республики. За годы войны было отправлено более 5 млн тонн хлеба и 800 тыс. тонн мяса.

На заседании Совета министров иностранных дел СНГ планируется обсудить широкий спектр вопросов: от политического взаимодействия и экономики до гуманитарных и культурных проектов.

В рамках встречи в формате «Центральная Азия — Россия» акцент сделан на торговле, инвестициях, логистике и вопросах региональной безопасности.

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил, что в повестку включены 13 вопросов и 17 проектных документов. Шесть из них, при одобрении, будут переданы на рассмотрение Совета глав государств.

В частности, речь идет о проекте о присвоении почетного звания СНГ «Город трудовой славы 1941–1945 годов», который предлагается подписать до 9 мая в рабочем порядке.

Три вопроса были временно сняты с повестки из-за незавершенных внутригосударственных процедур, но останутся в работе. В дальнейшем планируется дополнительно вынести на обсуждение еще пять документов.

По словам Лебедева, все представленные материалы были согласованы накануне с представителями государств-участников и прошли экспертную проработку.

На заседании в узком формате главы делегаций обменяются мнениями по международной повестке и вопросам взаимодействия в рамках СНГ.

В расширенном составе будет рассмотрена программа по укреплению пограничной безопасности СНГ на 2026–2030 годы, а также инициативы, связанные с развитием волонтерского движения.

Заседание завершится подписанием согласованных документов.