Две гражданки Узбекистана назначены руководителями страновых представительств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Камола Махмудова возглавила представительство ЕБРР в Азербайджане, Нодира Мансурова – в Тунисе, сообщает пресс-служба банка.

Камола Махмудова ранее занимала должность заместителя директора, старшего банкира в Программе содействия торговле ЕБРР. «С 2009 года госпожа Махмудова работает в глобальном масштабе, возглавляя экспансию банка на Ближний Восток, Северную Африку и Кипр», – говорится в сообщении пресс-службы ЕБРР. При этом отмечается, что она сыграла ключевую роль в политическом диалоге с Международной торговой палатой, Всемирной торговой организацией и Международным валютным фондом по вопросам развития торгового финансирования, соблюдения нормативных требований и цифровизации корреспондентских банковских услуг.

Нодира Мансурова начала работать в ЕБРР в 2001 году в качестве регионального руководителя программы банка по финансированию и развитию малого и среднего бизнеса в Центральной Азии. «Госпожа Мансурова имеет богатый опыт работы с малыми предприятиями Туниса, которые являются важным сегментом экономики, наряду с репутацией в сфере инфраструктурного бизнеса в Южном и Восточном Средиземноморье», – отметили в ЕБРР.

Обе узбекистанки имеют также гражданство Великобритании.

Европейский банк реконструкции и развития учрежден в 1991 году. Финансовый институт инвестирует в проекты, которые способствуют переходу к открытой рыночной экономике, а также развитию частной и предпринимательской деятельности. Акционеры ЕБРР – 70 стран, Европейский союз и Европейский инвестиционный банк. Банк работает в более чем 30 странах.