Сын и дочь начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (или ГРУ) Игоря Костюкова владеют имуществом на сумму в 200 млн рублей, пишет The Insider.

По сведениям The Insider, полученным от источника в налоговой службе, в ноябре 2019 года дочь главы военной разведки Алена Соломонова (она сменила фамилию после вступления в брак) приобрела земельный участок в коттеджном поселке «Липка» на Новорижском шоссе. В выписке из Росреестра имя собственника земли заменено на «Российская Федерация». Соседним участком владеет ее брат Олег Костюков.

Согласно архивной выписке из Росреестра, он приобрел землю тогда же – в ноябре 2019 года. Имя сына главы ГРУ можно найти в архивной выписке из ЕГРН о переходе прав на объект. Согласно ей, участок Олега Костюкова в прошлом году был также переоформлен на «Российскую Федерацию».

Брат с сестрой уже начали строительство единого дома на своих участках. Согласно актуальным предложениям на ЦИАН, стоимость одной только земли составляет около 170 млн рублей. При этом дети Костюкова совместно владеют также участком в 12 соток в коттеджном поселке «Белые Росы-1». Их настоящие имена скрыты из Росреестра и в этом случае.

Также Олегу принадлежит квартира на 2-ой Черногрязской улице и Mercedes-Benz GLE 350 d 4MATIC, а его сестре – Mercedes-Benz C200.

Общую стоимость их имущества The Insider оценивает в 200 млн рублей. Собственных средств на приобретение столь дорогостоящих активов у детей Костюкова не было. Сын работает в Министерстве иностранных дел, где его зарплата составляет 1,5 млн рублей в год. Дочь трудится начальником отдела в группе компаний «Регионы» депутата Госдумы от «Единой России» Зелимхана Муцоева и его брата, гражданина Великобритании Амирхана Мори. Годовой доход Алена Соломонова составляет 2,2 млн рублей. Бизнес-проекты Соломоновой и ее супруга успешными не стали, после чего были ликвидированы.