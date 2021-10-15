Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики призвал Африканский союз лишить Израиль статуса наблюдателя при организации, сообщает Middle East Eye.

В июле председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Мухаммад предоставил Израилю этот статус, не проконсультировавшись перед этим со всеми странами-членами организации. С того момента более половины из 55 государств континента, включая ЮАР, Алжир и Египет, высказались против этого решения.

«Попытка некоторых поддержать заявку Израиля на получение статуса наблюдателя в Африканском союзе по праву вызвала чувство шока и отторжения у тех, кто хочет, чтобы Африка сохраняла и защищала свое гордое наследие победы над расистским колониализмом и угнетением», – говорится в открытом письме.

Аль-Малики призвал организацию прислушаться к африканским лидерам, которые «яростно протестуют против попыток игнорировать устав и основополагающие принципы Африканского союза, а также обойти волю народов континента, ускорив одностороннее решение предоставить Израилю статус наблюдателя в Африканском союзе».

«Сегодня я пишу это, чтобы вы могли услышать мнение палестинского народа, который исторически и непоколебимо стоял на прочном фундаменте поддержки наших африканских сестер и братьев. Я пишу это, чтобы попросить вас поддержать Палестину и наследие ваших народов и отвергнуть молчаливое одобрение современного колониализма», – сказано в письме.

Аль-Малики также сообщил блоку, что Израиль рассматривает «международное право и права человека как препятствия и продолжает совершать военные преступления и преступления против человечности, которые уже давно лишили его права занимать место за африканским столом».

В августе Муса Факи Мухаммад отреагировал на критику решения, заявив, что оно входит в его компетенцию, и указал на более чем 40 государств-членов организации, которые имеют двусторонние отношения с Израилем. Он также сказал, что предоставление Израилю статуса наблюдателя сопровождалось «непоколебимой приверженностью» союза «основным правам палестинского народа, включая его право на создание независимого национального государства».

Тем не менее, в начале этого месяца три международные правозащитные организации – базирующийся в Великобритании Международный центр правосудия для палестинцев (ICJP), Демократия для арабского мира сейчас (Dawn) из США и Центр правовых ресурсов из ЮАР – также призвали Африканский союз приостановить статус наблюдателя Израиля.

«Хорошо задокументированные преступления и нарушения жестокого характера, решительное подавление человеческого достоинства и независимости палестинского народа, ясно демонстрируют, что Израиль не воплощает ценности и идеалы, которые поддерживает и к которым стремится Африканский союз, и что решение Комиссии Африканского союза, принятое без учета серьезных опасений почти половины ее членов, было ошибкой», – заявил член парламента Великобритании Криспин Блант, который также является директором ICJP.