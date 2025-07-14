Трое военнослужащих израильской армии погибли, а один офицер получил тяжелые ранения в результате боев в районе Джабалии на севере сектора Газа в понедельник. Менее чем за неделю еврейское государство потеряло в Газе 27 военнослужащих убитыми и ранеными.

По предварительным данным, инцидент произошел, когда танк 52-го батальона 401-й бригады был поражен противотанковой ракетой ХАМАС. Офицер бронетанковых войск, пострадавший в том же инциденте, был эвакуирован в больницу для лечения.

Также в понедельник на израильской военной базе был найден мертвый солдат, который предварительно покончил с собой. Это стало вторым случаем самоубийства в израильской армии за пять дней. Местные СМИ констатируют рост числа самоубийств среди солдат на фоне продолжающейся войны.

С момента нарушения Израилем последнего перемирия в марте в Газе погибли 44 израильских военнослужащих.

Всего с начала израильской агрессии в октябре 2023 года еврейское государство потеряло 6 992 военнослужащих в палестинском эксклаве: 893 из них — убитыми, а 6 099 — ранеными. За это же время израильские бомбардировки унесли жизни свыше 58 386 палестинцев, преимущественно женщин и детей.