ПОЛИТИКА
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Суд в Нидерландах пошел «Газпрому» навстречу
Разморозка активов в Северном море позволит российской компании продать доли в месторождениях на сотни миллионов евро
Суд в Нидерландах пошел «Газпрому» навстречу
/ AFP
22 июля 2025 г.

Окружной суд Гааги отменил заморозку активов «Газпрома» в Северном море, сообщает Reuters со ссылкой на судебное решение. Это открывает российскому энергетическому гиганту путь к продаже своих долей в проектах общей стоимостью около 344 млн евро.

Арест был наложен по искам украинских компаний Slavutych-Invest и Zhniva, требующих компенсаций за ущерб, нанесенный в результате вторжения России в Украину.

Однако суд счел, что заморозка нарушает международные принципы государственного иммунитета, которые защищают имущество иностранных государств и госкомпаний от решений местных судов.

Речь идет, в частности, о 50% доле в компании Wintershall Noordzee B.V. и полной собственности на Gazprom International U.K. Limited, владеющей участками Силлиманайт и Вингейт. В продажу также включены доли в Gazprom U.K. Limited и Gazprom U.S. Resources S.A.

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