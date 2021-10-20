Почти половина россиян поддерживает идею создания в России полностью автономного сегмента интернета, говорится в исследовании банка «Открытие», результаты которого публикуют РИА «Новости».

За появление автономного сегмента интернета с набором сервисов, аналогичным мировым, выступили 46% опрошенных россиян: 15 процентов выступили «за», еще 31% ответили, что скорее поддерживают инициативу. 32% опрошенных относятся к этой идее скорее отрицательно, еще 22% – резко отрицательно.

Сегодня только 2% россиян вообще не пользуются интернетом, а 73% опрошенных заявили, что не могут жить без «глобальной паутины».

Две трети опрошенных (66%) считают возможность полного отключения России от интернета нарушением права на свободный доступ к информации. Наиболее популярна такая точки зрения в Сибири (72%), а также на Урале и в Центральном федеральном округе (по 69%), наименее популярна на Северном Кавказе (55%) и в Северо-Западном округе (59%).

По мнению 19% респондентов, полностью отключить интернет в РФ невозможно технически, поскольку люди будут обходить блокировки. Еще 12% считают, что полностью отключать Россию от интернета не нужно, но иметь такую возможность полезно. Только 3% граждан поддерживают полное отключение России от глобальной сети. Как показали результаты исследования, примерно пятая часть россиян не видит связи между созданием автономного интернета и отключением от мировой сети. Летом в России состоялись учения по изоляции рунета от глобальной сети.

Кроме того, большинство (47%) россиян заявили, что для того, чтобы вести «нормальную жизнь» и делать некоторые сбережения, им достаточно дохода в 40-70 тысяч рублей в месяц. 21,4% опрошенных жителей РФ заявили, что их устроил бы доход до 40 тысяч рублей в месяц. Доход более 150 тысяч рублей сочли достаточным для «нормальной жизни» 5,2% россиян.