Правительство внесло в Госдуму законопроект, в котором предлагается приостановить компенсации вкладов в Сбербанке, которые были сделаны до 20 июня 1991 года до 1 января 2025-го, сообщил ТАСС.

Закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности сбережений, помещенных во вклады Сбербанка до 20 июня 1991 года, во вклады по договорам личного страхования и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года, был принят в 1995 году.

Согласно документу, сбережения должны переводиться в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. По данным кабмина РФ, общая сумма вкладов в Сбербанк на 20 июня 1991 года составляла более 315 млрд рублей в ценах того периода. Вкладчиками Сбербанка тогда было около 40 млн человек.

Общий объем средств для погашения в 2022 году оценен в 49,7 трлн рублей, в 2023 году – в 51,8 трлн рублей, в 2024 году – в 53,9 трлн рублей. Эти суммы были рассчитаны, исходя из общего объема гарантированных сбережений в сумме 345,54 млрд рублей, размера единицы номинала целевого долгового обязательства РФ по состоянию на 30 декабря 2002 года 31,51 долгового рубля (последняя дата его определения Росстатом) и инфляции за период 2003-2024 годов.

Комитет отмечает, что ранее при рассмотрении аналогичных законопроектов в 2017, 2018, 2019 и 2020 годах Госдума рекомендовала правительству разработать и внести в нижнюю палату парламента законопроект, регулирующий вопрос об исполнении обязательств государства по сбережениям граждан, однако этого сделано не было.

Комитет подчеркивает необходимость ускоренной разработки и принятия соответствующих нормативных правовых актов, позволяющих государству в полной мере исполнить эти обязательства. Кабмину также рекомендовано представить информацию о разработке данного закона в ежегодном отчете правительства и о причинах неисполнения прежних постановлений Госдумы.