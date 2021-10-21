Российские ученые разработали тест-систему для таргетного лечения рака, сообщает «Российская газета».

За последние несколько лет в области онкомедицины случился прорыв: для лечения рака стала использоваться персонализированная таргетная терапия. Однако для назначения лекарств в соответствии с индивидуальными особенностями диагноза и организма пациента требуется предварительное проведение молекулярно-генетического исследования (МГИ).

Год назад силами российского общества клинической онкологии (RUSSCO) и ученых центра молекулярной онкологии «ОнкоАтлас» была введена тест-система МГИ «Соло ABC», в основу которой входит инновационная технология секвенирования генов нового поколения (NGS). Ранее эта технология в России не применялась.

«Такое исследование на первый взгляд сложнее в использовании и требует особого оборудования для секвенирования генов. Но взамен на сложность по сравнению с привычными методами МГИ мы получаем намного более полную информацию об особенностях пациентов и определения слабых мест опухоли для назначения наиболее подходящих препаратов.

Тест универсален, он позволяет увидеть генетические поломки, ассоциированные сразу с четырьмя видами рака: молочной железы, яичников, простаты и поджелудочной железы. Его преимущество в том, что он может выявить онкопациентов, которые раньше остались бы без эффективного лечения», – рассказал руководитель «ОнкоАтласа» Владислав Милейко.

NGS-тест уже доказал на практике свое преимущество перед другими методами МГИ в Москве, Башкортостане, Санкт-Петербурге, Курской и Томской областях.

Москва стала пилотным регионом, где были проведены испытания нового инструмента в сравнении с методом ПЦР. Генетические исследования пациентов с раком поджелудочной железы и раком предстательной железы выполнялись на базе Московской городской онкологической больницы №62.

По данным заведующей молекулярно-биологической лабораторией Ирины Демидовой, NGS-тест выявил редкие патогенные варианты у 10% пациентов, в то время как ПЦР не показал ни одного. В течение года по всей РФ было исследовано уже около трех тысяч онкопациентов.