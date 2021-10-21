В Турции раскрыта шпионская сеть, связанная с израильской разведкой МОССАД, сообщает Daily Sabah.

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) 7 октября провела операцию в четырех провинциях страны, в результате которой были выявлены пять шпионских ячеек по три человека в каждой, все 15 человек были задержаны. Сотрудники MİT следили за шпионами в течение года.

Задержанные предоставляли израильтянам информацию об иностранных студентах, обучающихся в турецких университетах, особенно их интересовали те, кто, по их мнению, мог бы работать в оборонной промышленности в будущем.

Членам одной из ячеек было поручено поддерживать контакты с оперативными сотрудниками МОССАД и встречаться с ними за границей. Во время этих встреч информация и документы, которые были интересны Израилю, передавались оперативным сотрудникам МОССАД.

Израильтяне платили им деньги за информацию о студентах, проживающих в Турции. Один из шпионов, А.Б., был одним из самых важных членов сети, ему было поручено наблюдать за учащимися в Турции палестинцами. Он выдавал себя за курьера и был объявлен пропавшим без вести в стамбульском районе Малтепе в июне 2021 года в попытке ввести в заблуждение турецкие спецслужбы. Однако в то время MİT уже осуществляла наблюдение за ним.

Расследование показало, что А.Б. поддерживал контакт с А.З., оперативным сотрудником МОССАД и владельцем израильского паспорта. В этом году А.Б. заплатили $10 000 за его шпионскую деятельность.

Еще один важный член сети, Р.А.А., также числился пропавшим без вести. Известно, что он посещал Загреб, где 27-28 июня 2021 года встречался с сотрудниками МОССАД. Р.А.А. получил выплаты в размере $1000 и $1200 .

Третий член ячейки, М.А.С., дважды ездил в Цюрих по приказу израильской разведки в дополнение к встречам с сотрудниками разведывательного управления на местах, чаще всего с человеком с инициалами М.С. Как и два других члена этой ячейки, М.А.С. был объявлен пропавшим без вести.

Членам шпионской сети было поручено собрать информацию о палестинцах, посещающих турецкие университеты, и выяснить, какие возможности им предоставляют правительство и муниципалитеты. Затем сеть использовала эту информацию для составления профилей отдельных лиц, которые были отправлены сотрудникам МОССАД за границу с помощью зашифрованных веб-программ. Сеть также изучала различные ассоциации и организации, действующие в Турции, и делилась своими выводами с израильтянами.