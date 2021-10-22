Североатлантический альянс должен продемонстрировать России готовность применить оружие в случае необходимости, заявила в эфире радио Deutschlandfunk министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«Никто не должен рассматривать возможность нападения на партнеров альянса в странах Балтии и Черном море», – подчеркнула она, отметив, что Москва систематически нарушает воздушное пространство этих государств, поэтому следует уделить особое внимание его защите.

Глава минобороны ФРГ также обвинила Россию в постоянных кибератаках и разжигании миграционного кризиса на границе Беларуси и стран Евросоюза.

Крамп-Карренбауэр подчеркнула: в то время как некоторые европейские лидеры заявили, что хаотичный вывод войск из Афганистана под руководством США якобы показал, что Европа должна иметь возможность действовать самостоятельно в военном отношении, в реальности Европе и США необходимо больше сотрудничать, чтобы быть более эффективными в военном отношении.

Ранее на полях встречи министров обороны стран-членов НАТО Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что альянс по-прежнему готов к сотрудничеству с Россией и нужно сохранить существующие форматы диалога НАТО с Москвой.

В преддверии конференции НАТО в Брюсселе министр обороны США Ллойд Остин посетил Грузию и Украину и заверил их в поддержке перед лицом российской агрессии. В ответ на это замглавы МИД России Андрей Руденко пригрозил НАТО последствиями на тот случай, если западный альянс предпримет дальнейшие шаги по приему Украины в свои ряды. Какой именно может быть реакция России, Руденко не уточнил. Украина уже давно выказывает стремление присоединиться к НАТО.

6 октября альянсом было объявлено о сокращении численности миссии России при НАТО с 20 до 10 человек, у восьми дипломатов, «которых считают необъявленными сотрудниками разведки», была отозвана аккредитация, еще два вакантных места были упразднены. Альянс дал российским дипломатам срок до конца октября, чтобы покинуть Брюссель. 18 октября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия приостанавливает с начала ноября работу своего постпредства при НАТО после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию восьми сотрудников постпредства РФ. Кроме того, будет приостановлена деятельность военной миссии связи и информационного бюро НАТО в Москве.