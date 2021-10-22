Японская компания Iida Group Holdings, специализирующаяся на строительстве деревянных домов, подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о покупке доли в лесопромышленном холдинге на Дальнем Востоке RFP Group – одного из главных экспортеров российского леса в Китай и другие азиатские страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники и представителя ФАС, который подтвердил информацию о подготовке сделки. Японский инвестор намерен приобрести 75% акций компании, активы которой включают «Дальлеспром» и «Амурское пароходство».

Собеседник РБК отметил, что японская компания претендует на контрольный пакет RFP Group. Она планирует консолидировать 75% компании, а оставшиеся 25% будут у ее существующих акционеров, сказал другой источник. Сделка состоится с существенной скидкой к оценочной стоимости RFP Group. По словам источника РБК, она составляет около 500 млн долларов, но японцы заплатят только 150 млн. Эта сумма придет в виде прямых инвестиций в компанию, которые позволят увеличить мощности по переработке леса, наладить выпуск элементов деревянного домостроения, а также рефинансировать долги, достигавшие 300 млн долларов на конец 2020 года.

Ключевыми активами RFP Group являются компании «Дальлеспром», «Флора» и «Амурское пароходство». В аренде у компании находятся участки с разрешенной вырубкой 3,7 млн куб. м в год. 27% холдинга владеет Invest AG Александра Абрамова, еще 31% – у Milhouse Романа Абрамовича. Представители компаний отказались от комментариев.

В сентября в рамках совещания на Восточном экономическом форуме Александр Абрамов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать сделку по продаже доли в компании японскому инвестору. Необходимость в сделке он объяснил доступом на «высокомаржинальный» японский рынок, который сейчас по существу «закрыт из-за его специфической картельной структуры». Тогда Путин поручил правительству до 1 ноября «обеспечить рассмотрение на заседаниях правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации проектов, предусматривающих создание на территории Дальневосточного федерального округа мощностей по переработке древесины, в том числе для экспорта продукции переработки древесины».

Ранее TRT на русском писал, что чиновники в России жалуются на «черных лесорубов», вырубающих лес в заказниках, но при этом часто сами выступают в их роли.