Военно-воздушные силы Азербайджана будут оснащены новейшими самолетами, рассказал Report заместитель министра обороны – командующий ВВС Азербайджана генерал-лейтенант Рамиз Тахиров.

«Для наших ВВС предусматривается закупка новых самолетов, в этом направлении ведутся переговоры. Эксперты изучили возможности предлагаемых нам самолетов. Возможно, в ближайшем будущем общественность узнает, какие самолеты будут приобретены», – отметил Тахиров.

По его словам, все реформы в азербайджанской армии, в том числе и в ВВС, осуществляются под руководством верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. У каждого рода войск существует своя стратегия и программа развития, отметил он, добавив, что вопросы закупки нового вооружения, технологий, подготовки личного состава решаются на основе имеющейся концепции.

«ВВС ежедневно несут боевое дежурство и охраняют воздушное пространство страны. Военно-воздушные силы готовы в любой момент предотвратить провокации и деятельность со стороны любого противника. Это касается как войск противовоздушной обороны, так и авиации», – сказал Тахиров.

Он также сообщил, что Военно-воздушные силы Азербайджана с самого первого дня Второй Карабахской войны получили особое задание уничтожить ПВО противника и обеспечить господство азербайджанской армии в воздухе.

«Мы выполнили все приказы. Даже армянские эксперты и специалисты признают, что в первый день войны они потеряли 60% системы противовоздушной обороны. Мы наносили удары по противнику всеми средствами: самолетами, вертолетами, ударными беспилотниками, чем ослабили боевые возможности и сломили сопротивление противника», – заключил командующий ВВС.