22 октября в киевский аэропорт «Борисполь» самолетом Boeing 747-400F компании National Airlines была осуществлена очередная – третья – доставка дополнительной военной помощи США на сумму $60 млн, включая противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin.

Самолет в Борисполе встречали заместитель министра обороны Украины Александр Носов, командующий медицинскими силами ВСУ бригадный генерал Татьяна Остащенко, начальник главного управления логистики генштаба ВСУ генерал-лейтенант Николай Шевцов и военный атташе США в Украине полковник Бриттани Стюарт.

Как отметил Николай Шевцов, получена партия противотанковых ракетных комплексов Javelin с ракетами и боеприпасы под калибр НАТО: «Вооружение будет перемещено на базы и склады, учтено и передано военнослужащим для использования, в том числе подразделениями операции Объединенных сил».

Пакет дополнительной срочной американской военной помощи Украине на сумму $60 млн был выделен Вашингтоном по итогам договоренностей, достигнутых в ходе сентябрьского визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Данный пакет был предоставлен дополнительно к ранее согласованным $250 млн военной помощи Украине на 2021 год.

В пакет доппомощи вошли ПТРК Javelin, стрелковые боеприпасы, медицинское имущество и прочее. Две первые партии грузов были доставлены в «Борисполь» 10 и 18 октября.

Украина получила первую партию американских ПТРК Javelin в апреле-мае 2018 года – 37 переносных пусковых установок СLU и 210 противотанковых ракет Javelin из резервов американской армии. В 2020-2021 годах была осуществлена вторая поставка 150 противотанковых управляемых ракет и 10 переносных пусковых установок CLU в рамках соглашения от 2019 года по линии американской программы Foreign Military Sales.

Ранее газета The Times сообщила, что Киев и Лондон ведут переговоры о поставке малогабаритных управляемых ракет MBDA Brimstone корабельного и авиационного базирования. Это формально будет вписано в реализацию июньского соглашения между властями Украины, Великобритании и компанией Babcock International Group, подписанного в Одессе и предполагающего строительство для ВМСУ восьми ракетных катеров на основе малого патрульного корабля проекта Protector 50.