Лидер самой крупной «русской» криминальной группировки США 54-летний Гидон Абрамов экстрадирован в Израиль, где и будет отбывать срок наказания, сообщает «Русская служба Би-би-си».

Издание отмечает, что на счету группировки несколько резонансных ограблений, совершенных в период с 2002 по 2004 год.

При этом эпитет «русская» – это обычное для американцев упрощение: в банду, совершившую несколько громких ограблений в 2002-2004 годах, входили уроженцы разных бывших республик СССР. Сам Гидон Абрамов родился в Баку.

Он был приговорен в 2008 году к 25-летнему сроку за целую серию преступлений, с момента ареста отсидел в США 17 лет, а теперь переправлен досиживать остаток срока в Израиль, гражданином которого он является.

ФБР несколько раз меняло название группировки: сначала это была «Бригада Абрамова – Друбецкого» (Друбецкой – участник группировки), затем «Бригада Абрамова», и наконец – «Бригада из «Пассажа» (по названию точки общественного питания, находившейся в Бруклине).

В ФБР разгром «Бригады» называют самым крупным успехом в противостоянии с так называемой «русской» мафией в США.

Абрамов был впервые арестован в США в далеком 1991 году: он входил в преступную группу, сколоченную эмигрантами из СССР. При аресте у членов группировки были изъяты огнестрельное оружие, патроны, самодельная бомба и ручная граната.

Отбыв десятилетнее наказание, Абрамов сколотил собственную группировку, пишет автор статьи. На ее счету наделавшее шуму ограбление ювелирного магазина Michael Ashton Fine Jewelry на фешенебельной Мэдисон-авеню в Нью-Йорке. Эксперты отмечали странность преступления: как правило, «русские» из этой группировки грабили своих же – «русских».

Злоумышленники тогда вынесли из магазина украшений примерно миллион долларов, но оставили столько следов, что впору было номинироваться на «Шнобелевскую» премию. Грабители ворвались в магазин без масок около 11:30 утра, говорили с продавщицами по-английски с русским акцентом, а между собой – по-русски. Поэтому власти сразу начали поиски налетчиков в русской общине. Помогли и капли свежей крови, оставленные одним из налетчиков на полу после того, как он разбил рукой витрину. Их сверили с общеамериканской базой данных и обнаружили, что ДНК принадлежит Абрамову, у которого брали на память генетический материал после предыдущих арестов. Наружное наблюдение засекло его в Бруклине за рулем «Хонды Аккорд», которую перед ограблением дважды штрафовали поблизости от ювелирного магазина.

Еще одним преступлением Абрамова стал налет на дом хозяйки книжного магазина «Санкт-Петербург» Натальи Орловой. Бандиты наставили пистолет на ее сына, которому было тогда 3,5 года. Позже Орлова вспоминала, что ребенок сказал тогда Абрамову: «Если ты ниндзя, то зачем ты здесь?! Иди убивай Бабу-Ягу!». Налетчики унесли тогда из дома всего лишь маленький сейф.

Абрамов оплошал даже в деле сделки со следствием: несмотря на сотрудничество, его срок так и не сократили. Когда защита подняла этот вопрос перед вынесением приговора, судья безучастно объяснила, что он стал сотрудничать со следствием, не подписав перед этим с прокуратурой стандартное соглашение о сотрудничестве.