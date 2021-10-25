С самого своего открытия в 2015-м музейный комплекс в Екатеринбурге, названный в честь первого президента России, вызывает противоречивое отношение и даже скандалы как среди общественности, так и среди чиновников и лояльных к ним. Одни говорят – там «препарируют историю отечества – убрать», а другие – надо «построить подобные по всей стране». И на прошлой неделе стало известно, что в течение следующих трех лет Ельцин Центр получит существенное дополнительное финансирование к тому, что он уже имеет.

«Ельцин даже после смерти лезет в российский бюджет», – еще давно прокомментировали ситуацию эксперты. Но в этот раз сообщения о финансовых потоках появились тогда, когда стало известно о том, что россиян с 28 октября сажают на «нерабочие дни», которые, по сути, являются локдауном. По идее, с сохранением заработной платы, но ведь не все россияне работают официально и на государство. Реакция народа не заставила себя ждать.

«Разворошил осиное гнездо»

23 октября основатель «Агаты Кристи» Вадим Самойлов в жесткой форме раскритиковал деятельность Ельцин Центра во время фестиваля «Ночь музыки». Причем концерт, на котором прозвучали громкие и нецензурные слова, проходил в самом учреждении: «Вы нам тут площадки предоставляете, но мы знаем, чем вы здесь занимаетесь, вы занимаетесь контрпропагандой», - заявил музыкант со сцены. Позже Самойлов извинился за использование матерных слов в своей речи, однако от самого заявления он отказываться не стал и даже разъяснил свою позицию.

«Да, Ельцин Центр действительно является центром антигосударственной пропаганды и пропагандирует радикальные либеральные ценности, – уточнил артист. – Вся метафора о том, что до Бориса Николаевича Россия была темной, а он пришел, и она стала светлой. Эти «святые девяностые». Я их святыми не считаю, я их считаю временем разрушения государства, предательства элиты».

В эфире одного YouTube-канала музыкант в тот же день признал: «Я разворошил осиное гнездо. Не специально, ничто не предвещало, но любопытно получилось. Это мой рок-н-ролл». В пресс-службе центра сообщили, что впредь никогда не пустят группу выступать на своей сцене, а также оставляют «за собой право прекратить сотрудничество с организаторами «Ночи музыки».

Это не первая критика Ельцин Центра и его деятельности. Еще в 2016 году с категоричным требованием закрыть музей выступал известный российский режиссер и «бесогон», сын автора текста национального гимна Никита Михалков, посчитавший, что там представлена «программа сомнительного исторического содержания». «Центр, в котором ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания детей, – охарактеризовал тогда Михалков работу музея, предложив скорректировать его программу, чтобы показать другую точку зрения на историю, поскольку «это вопрос национальной безопасности»: – <…> сотни детей получают этот яд каждый день. Должна быть последовательная политика, обращенная к тому, чтобы дети понимали, что страна, в которой они живут, – великая страна».

Игнорируя инфляцию

Как говорят эксперты, музейный комплекс в Екатеринбурге «ругают» все консерваторы. Правда, пока они это делают, государство наращивает его финансирование. В проекте бюджета заложен рост трат на проекты семьи первого президента России, существенно превышающий инфляцию. И это при том, что всего полгода назад пресса писала, что финансирование музейного комплекса в текущем году сократилось на 10% в сравнении даже с предыдущим – до 320 млн рублей.

Однако теперь траты на скандальный Ельцин Центр увеличатся. Уже в следующем году правительство потратит на музей в Свердловской области 367 млн рублей, в 2023-м – 372,2 млн рублей, а в 2024-м – 376,7 млн рублей. То есть по сравнению с нынешним годом траты вырастут почти на 20%. А в общей сложности только за это время проектам семьи Ельцина власти выделят порядка 1,1 млрд рублей. Исполнительный директор центра Александр Дроздов утверждает, что бюджетные деньги идут на оплату труда сотрудников и содержание комплекса. Мероприятия, по словам Дроздова, Ельцин Центр проводит за свой счет.

Варварская реконструкция

И все же, как отмечают журналисты, это не единственная статья расходов на проект семьи первого президента. Так, еще в прошлом году должен был открыться новый филиал Ельцин Центра. Причем в Москве, и не где-нибудь, а на площадке исторической усадьбы Долгоруковых-Бобринских на Малой Никитской – памятника культуры. Ее долгосрочный и дорогостоящий ремонт неоднократно становился объектом критики со стороны федеральных политиков и знаменитостей.

Во-первых, все тот же Никита Михалков сказал, что «реконструкторы» настолько круто взялись за особняк Долгоруковых-Бобринских, что сама усадьба уже фактически уничтожена». «На третьем этаже сохранят фактически только исторический коридор, – сетовал Михалков. – Под всеми зданиями будет устроена подземная стоянка на 53 машины, земля под которую поднимается без всякой археологической экспертизы. Боковые флигели полностью выдолблены. Переходы не то укреплены бетоном, не то построены заново». Тот же урапатриотический «Царьград» писал, что историческую усадьбу «под видом реконструкции малость модернизируют, устроив там не только музей и разнообразные лектории, но и ресторан», ведь «известно, что рукопожатная общественность покушать любит» и «передвигается, как правило, на недешевых демократических западных авто».

А во-вторых, критика обрушилась из-за финансовых вливаний: на данный проект из госбюджета выделили около 1,65 млрд рублей. В 2018-м, когда на реконструкцию «старинной московской усадьбы, варварски изуродованной», собирались выделить 1,33 млрд рублей, «Царьград» писал: «А как может быть иначе, если учредителем Ельцин Центра, по информации газеты «Коммерсант», является аппарат нынешнего президента страны, а его руководитель – возглавляет попечительский совет. Как говорится, на благо Родины и копейки государственной не жалко».

В 2020-м Депутаты Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, Денис Парфенов и Ольга Алимова даже разработали специальный законопроект, в котором предлагалось предотвратить возможность открытия филиала Ельцин Центра в Москве. По их словам, эта тема вызывает недовольство в обществе из-за «стабильно отрицательной оценки большинством граждан роли Бориса Ельцина в истории России». Не случайно же на бетонных стенах, ограждающих «реконструкцию» усадьбы, появляются стикеры «Нет Ельцин Центру в Москве», которые зафиксировали журналисты, а отдельные граждане не боятся пикетировать проект.

Растворились до стройки

Исполнительный директор президентского Центра Александр Дроздов уверен, что «вся эта желчь и искажение фактов продиктованы непрекращающейся борьбой с прошлым». А на вопрос Znak.com, почему центр не был построен в Москве в 2020-м, как планировалось, дал интересный, но предсказуемый ответ. «По ходу дела возникла потребность корректировки проекта, более точной его привязки к реальному материалу, к стройплощадке, – сказал он и уточнил: – Люди, знакомые со строительством, знают: проект проходит корректировку столько раз, сколько нужно». Также Дроздов пожаловался на «работу с той частью здания, которой изначально не было в плане, но она появилась в проекте: подземная парковка на 30 мест со стороны двора, которая не нарушит облика объекта».

«Ельцин даже после смерти лезет в российский бюджет», – писали эксперты накануне открытия еще музейного комплекса в Екатеринбурге и прикидывали миллиарды на его строительство, особенно те, которые «растворились, не дойдя до стройки…» Так, стоимость 10-метровой стелы-памятника Борису Ельцину из белого китайского мрамора вроде как вызвала шок даже в администрации президента РФ. Отмечалось, что невнятные объяснения семьи Ельцина и скульптора Георгия Франгуляна о том, что для добычи такого куска мрамора потребовался сверхдорогой ручной труд китайцев, что миллиарды ушли на транспортировку мрамора из Китая в Москву, а потом на Урал, вызвали лишь улыбки у специалистов». Особенно у тех, кто помнит, что на Урале расположены крупнейшие месторождения этого самого мрамора.

Законодательное обоснование

Кстати, в законе о бюджете расходы на Ельцин Центр фигурируют как субсидии «центрам исторического наследия президентов РФ». А закон «О центрах исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий» подписал на тот момент президент РФ Дмитрий Медведев в первый день своего президентства. Тогда же он подписал и свой первый указ, которым поручил своей администрации учредить некоммерческую организацию – фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина», определив главным источником финансирования, кроме благотворительных взносов и прибыли, безвозвратные субвенции из федерального бюджета. Этим же указом Медведев наделил фонд госимуществом – той самой усадьбой Долгорукова-Бобринских, где ранее располагалась Росохранкультура, состоящая из трех внушительных строений.

Как отмечают в Сети, «этот комплекс является если не самым дорогим музеем в истории России, то уж точно одним из самых дорогих». Но вот парадокс… Uralpolit.ru нашел информации о том, что, несмотря на все его огромное финансирование из бюджета и поддержку высоких чиновников, в прошлом году Ельцин Центр задолжал управляющей компании 15,5 миллионов рублей и попал в очередной скандал. Собственники более пяти месяцев отказывались оплачивать работы во время прошлой пандемии. Чтобы взыскать с них деньги, пришлось даже обращаться в суд.

Также журналисты и общественники пишут, что при таких расходах у Ельцин Центра крайне маленькая пропускная способность – 200-250 тысяч посетителей в год. И те, кто его посещал, говорят: «Ельцин Центр – это не музей в привычном смысле этого слова, а центр либеральной капиталистической пропаганды, который нацелен на формирование в массовом сознании отвращения к советскому прошлому и социализму в целом и в то же время полного принятия либеральных, капиталистических идей, символом которых является Ельцин». И по сути, все это делается за деньги россиян, которые еле выжили в страшные и голодные 90-е.