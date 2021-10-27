Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своей странице в Facebook подтвердил, что украинские военные впервые применили в зоне конфликта в Донбассе турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar.

«26 октября 2021 года по приказу Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения Операции объединенных сил впервые было произведено боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar», – говорится в сообщении на странице Генштаба ВСУ.

В пресс-службе штаба заявили, что беспилотник не пересекал линию соприкосновения и был применен с целью принуждения врага к прекращению огня, который велся из гаубиц Д-30. Удар был нанесен в ответ на обстрел позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гранитное. Турецкий беспилотник управляемой бомбой уничтожил артиллерийское орудие сепаратистов.

Соглашение между Киевом и Анкарой о закупке турецких ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 для нужд ВСУ было заключено в 2019 году. Тогда же украинская армия получила в свое распоряжение шесть беспилотников.

Длина Bayraktar TB2 составляет 6,5 метра, размах крыльев – 12 метров, радиус действия – 150 километров, крейсерская скорость – 130 километров в час. Беспилотники продемонстрировали свою эффективность во время боевых действий в Сирии, Ливии и Карабахе.

Осенью 2020 года приобретенные у Турции Bayraktar TB2 комбинированно – наряду со ствольной и реактивной артиллерией – применили вооруженные силы Азербайджана. По мнению многих авторитетных военных специалистов, армянские войска с самого начала конфликта были дезориентированы ударами Bayraktar TB2, которые прорывали их противовоздушную оборону и уничтожали бронетехнику, артиллерийские расчеты и живую силу.