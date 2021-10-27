Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком за всю историю подсчетов журнала Forbes.

Состояние Маска достигло рекордных $271,3 млрд. Это произошло на фоне роста стоимости акций Tesla на 13%. Капитализация компании превысила $1 трлн.

Ранее богатейшим человеком за всю историю рейтингов Forbes являлся основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого в июле, по оценке журнала, достигало $212 млрд.

Основная часть состояния Илона Маска – 21%-ная доля в Tesla. Также он владеет миноритарной долей в SpaceX.