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Илон Маск стал самым богатым человеком за всю историю рейтингов Forbes
Благодаря росту акций Tesla рыночная капитализация компании превысила $1 трлн, а ее генеральный директор стал самым богатым человеком за всю историю подсчетов
Илон Маск стал самым богатым человеком за всю историю рейтингов Forbes
Фото: Reuters / Reuters
27 октября 2021 г.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком за всю историю подсчетов журнала Forbes.

Состояние Маска достигло рекордных $271,3 млрд. Это произошло на фоне роста стоимости акций Tesla на 13%. Капитализация компании превысила $1 трлн.

Ранее богатейшим человеком за всю историю рейтингов Forbes являлся основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого в июле, по оценке журнала, достигало $212 млрд.

Основная часть состояния Илона Маска – 21%-ная доля в Tesla. Также он владеет миноритарной долей в SpaceX.

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