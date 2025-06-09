Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал увеличить силы противовоздушной и противоракетной обороны Европы на 400%. Такое заявление он сделал в Лондоне, выступая в аналитическом центре Chatham House. Выдержки из речи распространил пресс-центр НАТО.

По словам Рютте, ракетные удары России по Украине — это «террор с воздуха». Он подчеркнул, что угроза для Европы не исчезнет даже в случае окончания войны.

«Мы видим, как Россия терроризирует Украину ударами сверху, поэтому будем укреплять щит, который защищает наше небо», — говорится в его заявлении.

Генсек НАТО предлагает новый план коллективной обороны. Он намерен представить его на саммите альянса, который состоится в конце июня в Гааге. Рютте рассчитывает, что лидеры НАТО одобрят увеличение военных расходов до 3,5% ВВП к 2032 году. Еще 1,5% должны пойти на смежные задачи — кибербезопасность и охрану границ.

В Лондоне Рютте встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Новый глава правительства уже пообещал довести расходы до 2,5% ВВП к 2027 году и сделать Британию ведущей военной державой НАТО.

Однако британские вооруженные силы пока не готовы к противостоянию с Россией или Китаем. К такому выводу пришли авторы стратегического оборонного обзора, представленного на прошлой неделе.

Бывший советник Белого дома по России Фиона Хилл, одна из авторов документа, заявила, что Великобритания оказалась между двумя рисками — усилением России и ослаблением поддержки со стороны США.

«Россия стала более крепким противником, чего мы, вероятно, не ожидали», — сказала Хилл. Она добавила: «Россия находится в состоянии войны с нами».