Россия заявила о перехвате 120 украинских беспилотников в ночь на 7 июля — атака охватила не менее 10 регионов, включая Брянскую, Курскую и Ленинградскую области. По данным Минобороны, было сбито 30 дронов над Брянском, 29 — над Курском, 3 — над Ленобластью. Официального комментария из Киева не последовало, однако масштаб сбоев в авиационной сфере РФ оказался беспрецедентным.

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщило о «временных ограничениях» на работу аэропорта Пулково с 22:15 до 00:30. В Москве к 21:00 было отменено 174 рейса в Шереметьево (80% — «Аэрофлот»), еще 47 рейсов задержали более чем на два часа.

Отдельные рейсы задерживались более суток: пассажиры SU320 в направлении Мальдив ждали вылета с субботы до утра воскресенья, SU1947 из Алматы перенесли почти на день.

По сообщениям новостного телеграм-канала Baza, «сотни пассажиров» провели ночь в терминалах, сидя и лежа на полу: «Свободных мест нет даже в кафе и бизнес-залах».

Некоторым пассажирам, по данным Baza, не разрешали покидать самолет после посадки. Видеокадры с места событий показывают многолюдные залы ожидания и напряженную обстановку в крупнейшем аэропорту страны.

Перебои в авиасообщении также затронули и другие российские аэропорты — в Калининграде, Сочи, Нижнем Новгороде и даже Екатеринбурге.