Президент Сирии Ахмед Аш-Шара выступил с видеообращением, в котором подчеркнул «национальное единство и солидарность» на фоне боев армии с отрядами свергнутого режима Башара Асада в провинции Лазкийе.

Глава государства отметил, что бывшие сторонники режима ошиблись, пытаясь испытать новую Сирию.

«Сегодня они снова признают ее, видя единство страны с востока на запад, с севера на юг», – заявил Аш-Шара.

Он подчеркнул, что защита страны – общая обязанность каждого гражданина. По его словам, события прошлой ночи доказали, что народ Сирии остается сплоченным, несмотря на провокации противников. Обращаясь к сторонникам свергнутого режима Баас, президент заявил: «Мы восстанавливаем разрушенную вами страну и не стремимся проливать кровь, но будем сражаться с честью – в отличие от вас».

Аш-Шара заверил, что сирийские власти продолжат преследование бывших военных, причастных к провокациям, и передадут их под суд. Он подчеркнул, что армия и силы безопасности обеспечивают защиту мирных жителей и правопорядок, но не должны допускать перегибов.

Президент Сирии подчеркнул, что государство будет единственным обладателем оружия в стране. По его словам, несмотря на предательство, Сирия останется гарантом мира и не позволит никому угрожать стабильности. Он призвал военных в зонах конфликта строго следовать приказам командиров, чтобы избежать новых нарушений.

Боевые столкновения между сирийской армией и силами свергнутого режима вспыхнули в районе Мухтария, когда военные колонны, продвигавшиеся из Алеппо в Лазкийе, подверглись атаке 7 марта. В ответ армия перебросила артиллерию и танки в горячие точки района Джабла, где бои продолжаются.

По данным военных источников, в столкновениях, идущих несколько дней, погибли не менее 50 человек.