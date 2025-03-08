ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Аш-Шара: Сирия едина, несмотря на попытки раскола
Президент Сирии Ахмед Аш-Шара заявил, что власти продолжат преследование сторонников свергнутого режима Асада, а страна останется единой несмотря на попытки дестабилизации
Аш-Шара: Сирия едина, несмотря на попытки раскола
Президент Сирии Ахмед Аш-Шара / Reuters
8 марта 2025 г.

Президент Сирии Ахмед Аш-Шара выступил с видеообращением, в котором подчеркнул «национальное единство и солидарность» на фоне боев армии с отрядами свергнутого режима Башара Асада в провинции Лазкийе.

Глава государства отметил, что бывшие сторонники режима ошиблись, пытаясь испытать новую Сирию.

«Сегодня они снова признают ее, видя единство страны с востока на запад, с севера на юг», – заявил Аш-Шара.

Он подчеркнул, что защита страны – общая обязанность каждого гражданина. По его словам, события прошлой ночи доказали, что народ Сирии остается сплоченным, несмотря на провокации противников. Обращаясь к сторонникам свергнутого режима Баас, президент заявил: «Мы восстанавливаем разрушенную вами страну и не стремимся проливать кровь, но будем сражаться с честью – в отличие от вас».

Аш-Шара заверил, что сирийские власти продолжат преследование бывших военных, причастных к провокациям, и передадут их под суд. Он подчеркнул, что армия и силы безопасности обеспечивают защиту мирных жителей и правопорядок, но не должны допускать перегибов.

Президент Сирии подчеркнул, что государство будет единственным обладателем оружия в стране. По его словам, несмотря на предательство, Сирия останется гарантом мира и не позволит никому угрожать стабильности. Он призвал военных в зонах конфликта строго следовать приказам командиров, чтобы избежать новых нарушений.

Боевые столкновения между сирийской армией и силами свергнутого режима вспыхнули в районе Мухтария, когда военные колонны, продвигавшиеся из Алеппо в Лазкийе, подверглись атаке 7 марта. В ответ армия перебросила артиллерию и танки в горячие точки района Джабла, где бои продолжаются.

По данным военных источников, в столкновениях, идущих несколько дней, погибли не менее 50 человек.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us