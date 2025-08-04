ТУРЦИЯ
1 мин чтения
Президент Эрдоган обсудил с Стармером кризис в Газе
Лидер Турции призвал к действиям на фоне нарастающего голода в палестинском эксклаве и поддержал заявление британского премьера о признании Палестины
Президент Эрдоган обсудил с Стармером кризис в Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с премьер-министром Великобритании Киром Стармером / Reuters
4 августа 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. В ходе беседы были рассмотрены двусторонние отношения между Турцией и Великобританией, а также региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган подчеркнул, что гуманитарная ситуация в секторе Газа достигла критической точки. Президент заявил, что простого осуждения происходящего недостаточно, призвав к конкретным действиям, которые являются долгом перед человечеством.

recommended

Турецкий лидер отметил, что Турция продолжает направлять гуманитарную помощь в Газу и поддерживает усилия посредников по достижению перемирия в регионе. Он также акцентировал важность шагов, которые заставят Израиль согласиться на прекращение огня и двухгосударственное решение.

Президент Эрдоган в ходе переговоров подчеркнул важность шагов, которые побудят Израиль согласиться на перемирие и двухгосударственное решение, а также выразил поддержку заявлениям премьер-министра Великобритании Стармера о признании палестинского государства.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us