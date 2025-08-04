Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. В ходе беседы были рассмотрены двусторонние отношения между Турцией и Великобританией, а также региональные и глобальные вопросы.
Эрдоган подчеркнул, что гуманитарная ситуация в секторе Газа достигла критической точки. Президент заявил, что простого осуждения происходящего недостаточно, призвав к конкретным действиям, которые являются долгом перед человечеством.
Турецкий лидер отметил, что Турция продолжает направлять гуманитарную помощь в Газу и поддерживает усилия посредников по достижению перемирия в регионе. Он также акцентировал важность шагов, которые заставят Израиль согласиться на прекращение огня и двухгосударственное решение.
Президент Эрдоган в ходе переговоров подчеркнул важность шагов, которые побудят Израиль согласиться на перемирие и двухгосударственное решение, а также выразил поддержку заявлениям премьер-министра Великобритании Стармера о признании палестинского государства.