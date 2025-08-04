Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. В ходе беседы были рассмотрены двусторонние отношения между Турцией и Великобританией, а также региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган подчеркнул, что гуманитарная ситуация в секторе Газа достигла критической точки. Президент заявил, что простого осуждения происходящего недостаточно, призвав к конкретным действиям, которые являются долгом перед человечеством.