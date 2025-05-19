Система охраняемых земель США — включая национальные парки, леса и природные резерваты — сталкивается с самыми массовыми увольнениями за всю историю, масштабными сокращениями бюджета и новой волной попыток приватизации. Дональд Трамп не скрывает своей цели — передать парки из федеральной собственности в частную.

Национальная служба парков (NPS) — небольшое федеральное агентство с огромной популярностью среди американцев. В 2023 году его парки посетили более 330 млн человек — больше, чем все спортивные лиги и парки развлечений Disney вместе взятые. Несмотря на это, администрация Трампа сокращает ее бюджет, увольняет опытных сотрудников, назначает на ключевые посты политических ставленников и игнорирует интересы общественности, индустрии экотуризма и местных сообществ.

Цель этих шагов — намеренное ухудшение работы NPS, чтобы затем обосновать передачу управления в частные руки. Под предлогом «повышения эффективности» начнется передача самых прибыльных парков — Йеллоустоуна, Йосемити, Гранд-Каньона — частным операторам.

Речь идет не о мелких концессиях, а о превращении национальных парков в элитные курорты и развлекательные комплексы: канатные дороги над Гранд-Каньоном, гольф-поля в Йосемити, «зоопарки с бизонами» с билетами.

Это подается командой Трампа как «пилотный проект», но на деле ставится вопрос: можно ли обойти суды, Конгресс и общественное мнение. Если удастся, последует приватизация и мелких объектов, вплоть до дома самого президента Рузвельта.

Согласно предложенному бюджету на 2026 год, финансирование NPS сократится аж на $900 млн. Администрация Трампа заявляет о «необходимости оптимизации персонала» и передаче объектов на управление штатам, что фактически означает распродажу федерального достояния.

Критики предупреждают, что такие меры угрожают не только сохранности национальных парков США, но и ставят под угрозу управление землями и борьбу с лесными пожарами.

Ни одно из сокращений в этой сфере не имеет экономического смысла. Управление национальных парков обслуживает ресурсы, управление которыми обходится в $3,5 млрд в год — при этом они приносят более $55 млрд дохода. Отсюда и желание команды Трампа и стоящих за ним миллиардеров приватизировать столь прибыльный актив.



