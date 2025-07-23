Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна готова к новой войне с Израилем и не рассчитывает на сохранение перемирия, достигнутого 24 июня после 12-дневного конфликта. В интервью «Аль-Джазире» он подчеркнул, что вооруженные силы Ирана способны наносить удары вглубь израильской территории.

Пезешкиан отметил, что израильские удары, включая убийства высокопоставленных военных и ядерных ученых, не привели к разрушению командной структуры Ирана. По его словам, несмотря на удары США по ядерным объектам, программа обогащения урана будет продолжена в рамках международного права. Он добавил: «Наши технологии — в головах ученых, а не в зданиях».

Президент отверг утверждения президента США Дональда Трампа об «уничтожении» ядерной программы и подчеркнул, что Иран открыт к переговорам на основе «логики взаимной выгоды», но не примет «угроз и диктата». При этом он вновь подтвердил отказ Тегерана от создания ядерного оружия, ссылаясь на политические и религиозные принципы.

Пезешкиан также прокомментировал покушение на него 15 июня, которое, по его словам, было частью попытки Израиля дестабилизировать политическое руководство Ирана. Кроме того, он заявил, что ракетный удар по базе США в Аль-Удейде (Катар) не был направлен против Катара и лично прояснил это эмиру Тамиму бин Хамаду.

Тем временем Иран намерен возобновить переговоры с Францией, Германией и Великобританией в Стамбуле. Эти страны заявили, что в случае отказа от диалога, ряд санкционных мер против Тегерана будут восстановлены.