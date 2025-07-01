Москва рассчитывает в «самое ближайшее время» добиться освобождения российских журналистов, задержанных в Баку, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, подобные меры в отношении представителей СМИ «абсолютно не соответствуют общепринятым правилам и нормам и, конечно же, не соответствуют духу и характеру российско-азербайджанских отношений».

30 июня азербайджанская полиция провела обыск в редакции издания Sputnik в Баку и задержала главного редактора Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Азербайджанские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что задержанные являются агентами ФСБ России, работавшими под прикрытием журналистов.

1 июля МВД Азербайджана возбудило уголовное дело о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем. По делу задержаны семь человек, двое арестованы.

Кризис усугубляется тем, что «Sputnik Азербайджан» формально был ликвидирован в феврале 2025 года после решения Баку приостановить деятельность агентства для достижения «паритета в деятельности госмедиа». Однако издание продолжило работу, игнорируя официальное решение властей.

«Мы считаем, что все-таки вот эта эмоциональная, чрезвычайно эмоциональная реакция сменится непосредственно прямым общением, в ходе которого будут даны ответы на все поставленные вопросы», — заявил Песков, отвечая на вопрос о рисках эскалации в отношениях с Азербайджаном.

МИД России вызвал посла Азербайджана Рахмана Мустафаева в связи с «недружественными действиями» Баку. Песков подчеркнул, что «речь идет именно о журналистах».

Дипломатический кризис между Россией и Азербайджаном разгорелся на фоне массовых задержаний азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня, где, по данным Баку, погибли как минимум два человека от действий российских силовиков.