ТУРЦИЯ
1 мин чтения
Президент Эрдоган и канцлер Австрии обсудили острейшие проблемы мира
Анкара обращает внимание на гуманитарный кризис в Газе и призывает не упустить шанс на мир между Москвой и Киевом
Президент Эрдоган и канцлер Австрии обсудили острейшие проблемы мира
/ AA
10 июля 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером. В центре внимания — двусторонние отношения, а также региональные и глобальные кризисы, включая войны в Украине, Газе и Сирии.

По словам турецкого лидера, Анкара и Вена должны в полной мере использовать потенциал в сфере торговли и инвестиций. Эрдоган подчеркнул готовность Турции продолжать шаги по расширению сотрудничества.

Говоря о международной повестке, Эрдоган заявил, что Турция прилагает усилия для прекращения войн и считает недопустимым упустить возможность остановить боевые действия между Россией и Украиной. Он также отметил катастрофический характер гуманитарной ситуации в Газе и подчеркнул необходимость немедленной доставки помощи в сектор.

Президент Турции отдельно остановился на ситуации в Сирии, подчеркнув важность устойчивой стабилизации и возвращения беженцев. По его словам, для этого необходимо создавать условия для роста социального и экономического благополучия на местах.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us