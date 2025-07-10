Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером. В центре внимания — двусторонние отношения, а также региональные и глобальные кризисы, включая войны в Украине, Газе и Сирии.

По словам турецкого лидера, Анкара и Вена должны в полной мере использовать потенциал в сфере торговли и инвестиций. Эрдоган подчеркнул готовность Турции продолжать шаги по расширению сотрудничества.

Говоря о международной повестке, Эрдоган заявил, что Турция прилагает усилия для прекращения войн и считает недопустимым упустить возможность остановить боевые действия между Россией и Украиной. Он также отметил катастрофический характер гуманитарной ситуации в Газе и подчеркнул необходимость немедленной доставки помощи в сектор.

Президент Турции отдельно остановился на ситуации в Сирии, подчеркнув важность устойчивой стабилизации и возвращения беженцев. По его словам, для этого необходимо создавать условия для роста социального и экономического благополучия на местах.