ПОЛИТИКА
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Трамп построит стену на границе Украины и России?
Администрация Трампа может отгородить украинскую территорию от Москвы по примеру Польши — Варшава построила более 180 км стены вдоль границы с РФ
Трамп построит стену на границе Украины и России?
Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин / Reuters
2 мая 2025 г.

Если Польша строит стену на границе с Россией, почему бы не помочь Украине сделать то же самое, пишет колумнист Washington Post (WP) Марк Тиссен.

Президент США Дональд Трамп всегда говорил: «Стены работают». Он до сих пор уверен, что Америке нужны физические барьеры на границе, чтобы сдерживать поток мигрантов. Но пока он не вернулся к этой идее, есть идея посильнее — помочь Украине построить стену на границе с Россией.

Польша уже почти достроила «Восточный щит» — укрепленную линию обороны вдоль всей границы с Россией и Белоруссией. Проект сочетает классические преграды и современные технологии: стальная стена общей протяженностью в 600 км с колючей проволокой, противотанковые рвы, минные поля, бункеры, укрытия для гражданских, а также спутники, дроны и искусственный интеллект. Все это призвано остановить любую попытку вторжения с востока, уточняет WP.

Проект поддерживают и правые, и левые в Польше. Его начал националистический кабинет под управлением партии «‎Право и справедливость»‎, а продолжает либеральное правительство. Премьер Дональд Туск пообещал: граница будет безопасной в мирное время и непроходимой в случае войны. Польша уже координируется с Литвой, Латвией и Эстонией для расширения «Щита» на весь восточный фланг Европы. Однако пока ЕС не выделил финансирование для строительства стены на границе Эстонии и РФ. 

В теории «‎Восточный щит»‎ можно расширить и на Украину, отмечает Тиссен. После окончания войны, когда будет достигнуто соглашение, вдоль линии фронта можно создать демилитаризованную зону, как между Северной и Южной Кореей. И на этом рубеже построить стену — возможно, именно это может стать гарантией безопасности от Трампа, отмечает WP.

При этом стоить стена будет сравнительно недорого. Польша тратит $2,5 млрд на 640 км стены. Украинский вариант обойдется в похожую сумму и может быть оплачен из кредитов G7, процентов с замороженных российских активов, либо через те же механизмы, которые использует Польша. Без затрат для американского налогоплательщика, что немаловажно для того, чтобы убедить Трампа поддержать эту инициативу, заключил Тиссен.


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