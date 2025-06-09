Гарвард попросил университеты в Европе временно принять иностранных студентов, которые из-за политики Дональд Трампа не смогут в этом году получить студенческие визы. Согласно указу президента, Гарварду запрещено принимать иностранных студентов в новом учебном году.

Президент университета Алан Гарбер сообщил, что разрабатываются резервные планы, включая обращение к европейским вузам с просьбой временно принять студентов.

По данным Financial Times (FT), обсуждения идут с Лондонской бизнес-школой и рядом других партнерских вузов в Британии. Цель — предоставить альтернативные учебные площадки для иностранных студентов, уже зачисленных в Гарвард, но оказавшихся под угрозой отказа в визе. Также идут переговоры с Чикагским университетом — его запрет президента не коснулся, вуз по-прежнему может принимать иностранцев.

Переговоры ведет не только Гарвард, но и другие американские университеты. В частности, планы перевести часть своих иностранных студентов в Европу есть у Нью-Йоркского университета и Университета Нортвестерн. В Миннесоте колледж Макалистер начал сбор средств в поддержку иностранных студентов, которые не могут покинуть США на лето.

Госдепартамент США в мае приостановил рассмотрение всех новых заявок на студенческие визы, ужесточив проверки биографических данных, включая анализ аккаунтов в социальных сетях. Некоторых студентов лишили виз по подозрению в участии в пропалестинских протестах.

На прошлой неделе Гарвард подал иск против федерального запрета, утверждая, что мера затрагивает более 6 тыс. иностранных студентов и подрывает принципы академической свободы.

Евросоюз уже заявил, что готов принять студентов. В конце мая в Брюсселе на заседании Совета ЕС по науке и образованию министры обсудили меры по приему студентов, затронутых ограничениями. Неясно лишь, возместят ли студентам их затраты на обучение — поступали-то они в Гарвард, а получать образование будут в других институтах.



