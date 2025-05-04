Вице-президент США Джей Ди Вэнс вступился за Дональда Трампа после того, как тот опубликовал на платформе Truth Social изображение себя в папской мантии, сгенерированное ИИ. Поводом для резкой критики стал период траура после смерти папы Франциска, умершего в возрасте 88 лет в пасхальный понедельник. Конклав, на котором кардиналы изберут нового понтифика, начнется 7 мая.

Ответ Вэнса на обвинения в неуважении к католической церкви, изложенные на X редактором The Bulwark Биллом Кристолом, был следующим: «В целом я нормально отношусь к шуткам. А вот к идиотским войнам, в которых гибнут тысячи моих соотечественников — нет». Вэнс сам является католиком и, по сообщениям, был одним из последних, кто лично встречался с Папой Франциском перед его смертью.

Сам Трамп ранее в шутку заявил, что стал бы «самым подходящим кандидатом» на пост папы римского, но предложил на должность кардинала Тимоти Долана из Нью-Йорка. Ни один кардинал из США никогда не занимал этот пост. Его шутка и сопровождающее изображение вызвали резкое осуждение официального аккаунта католической конференции штата Нью-Йорк: «В этом нет ни капли остроумия, господин президент. Мы только что похоронили папу Франциска, и кардиналы готовятся к священному обряду».

В свою очередь республиканский сенатор Линдси Грэм присоединился к иронизированию и «поддержал» идею Трампа: «Идея избрания Трампа папой получает отличные отклики, хотя и не без сопротивления. Но надо идти вперед и не давать нытикам победить!».