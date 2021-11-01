Россия наращивает войска на границе с Украиной после российско-белорусских военных учений «Запад 2021», и это вызывает обеспокоенность официальных лиц в США и Европе. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на свои источники.

«Возобновившиеся передвижения российских войск в этом районе происходят по мере того, как Кремль придерживается более жесткой линии в отношении Украины», – отмечает издание.

Чиновники, которые говорили на условиях анонимности , поскольку они не уполномочены обсуждать этот вопрос публично, заявили, что эти передислокации войск усилили опасения, которые возникли в апреле, когда самое серьезное наращивание войск России вблизи границы Украины за несколько лет вызвало международный протест.

Как говорится в публикации, в последнее время в соцсетях появились видеоролики, показывающие «российские военные поезда и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России».

По словам директора программы изучения России в некоммерческой аналитической группе CNA из Вирджинии Майкла Кофмана, спутниковые снимки показывают, что силы 41-й общевойсковой армии России, обычно базирующиеся в сибирском городе Новосибирск, не вернулись в Сибирь после учений, а вместо этого присоединились к другим войскам у границы с Украиной. Кофман также сказал, что изображения, похоже, показывают, что 1-я гвардейская танковая армия России, элитное соединение, базирующееся под Москвой, перебрасывает личный состав и технику в сторону Украины.

Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил, что после завершения учений «Запад-2021» Россия оставила военную технику, а также центры управления и связи на полигонах вдоль украинской границы. По оценке Данилова, численность русских войск, дислоцированных вокруг украинской границы, составляет от 80 000 до 90 000 человек, не считая десятков тысяч, дислоцированных в аннексированном Крыму. Москва вызвала тревогу, сосредоточив в прошлом крупные контингенты войск у границы с Украиной только для того, чтобы впоследствии вывести эти силы и развеять опасения по поводу нового вторжения в Украину.

Кофман сказал, что в этом году Россия неожиданно вложила большие средства в создание готового резерва для своих вооруженных сил, а также приказала силам отрабатывать мероприятия по противодействию БПЛА и комплексам Javelin, связанные с конфликтом в Украине, что привлекло внимание военных аналитиков.

Также, по наблюдениям издания, «российские официальные лица, начиная с президента Владимира Путина, в последние месяцы усилили свою риторику, нападая на связи Киева с Западом».

Газета отмечает, что в США и европейских столицах также обращают внимание на то, что конфликт между украинскими войсками и поддерживаемыми Россией сепаратистами в восточном регионе Донбасса вступает в новую стадию. Washington Post указывает, что такая ситуация складывается на фоне обострения отношений между Москвой и НАТО после приостановки Россией своей миссии при Североатлантическом альянсе.

6 октября альянсом было объявлено о сокращении численности миссии России при НАТО с 20 до 10 человек, у восьми дипломатов, «которых считают необъявленными сотрудниками разведки», была отозвана аккредитация, еще два вакантных места были упразднены. Альянс дал российским дипломатам срок до конца октября, чтобы покинуть Брюссель. 18 октября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия приостанавливает с начала ноября работу своего постпредства при НАТО после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию восьми сотрудников постпредства РФ. Кроме того, будет приостановлена деятельность военной миссии связи и информационного бюро НАТО в Москве.