На проходивших в Израиле учениях Blue Flag 21 истребители пятого поколения F-35 Lightning II отрабатывали взаимодействие с самолетами четвертого поколения для действий в условиях потенциальной войны с Китаем или Россией, пишет портал 19FortyFive.

В ходе маневров, в частности, решались задачи подавления и уничтожения противовоздушной обороны противника, ведения воздушного боя, нанесения ударов по наземным целям. Издание отмечает, что в учениях участвовали свыше 70 истребителей: F-16C Fighting Falcon, Rafale, Mirage 2000 и Typhoon.

19FortyFive пишет, что в одном из эпизодов Blue Flag 21 использование датчиков F-35 Lightning II позволило F-16C Fighting Falcon уничтожить 17 из 19 истребителей потенциального противника.

Также сообщалось, что учениях Blue Flag-2021 в пустыне Негев пилоты ВВС Израиля отрабатывали действия по преодолению находящихся на вооружении сирийской армии российских систем ПВО. Во главе сводной пилотажной группы истребителем F-15 управлял командующий ВВС Израиля Амикам Норкин, а за штурвалом самолета Eurofighter находился командующий ВВС Германии Инго Герхартц.

Как сообщает издание Janes, зенитные ракетные системы С-75, С-125, «Куб», «Оса» и «Панцирь-С1» были смоделированы с использованием нового симулятора радиоэлектронной борьбы Scorpius-T. «Красные силы», которые играли роль противника, включали батарею ПВО Patriot, а также истребители F-16 из 115-й эскадрильи ВВС «Красный дракон» и истребители F-35I Adir.

Израильские военные в прошлом неоднократно (как минимум в 2015 и 2018 годах) тестировали боевые возможности российской ЗРС С-300 в ходе учений на греческом острове Крит. Самолеты ВВС Израиля проверяли, как действуют системы захвата и как их можно обмануть. Один из источников Reuters рассказывал, что Греция согласилась показать Израилю С-300 в действии по просьбе США. Источники указывали, что испытания проводились и раньше – в ходе совместных учений в 2010 и 2012 годах.