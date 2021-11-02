С 2022 по 2025 годы Россия планирует оснастить и запустить три центра домиграционной подготовки в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане, заявил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач.

Три центральноазиатских государства в материале министерства названы «основными странами-донорами трудовых ресурсов».

Граждане этих стран смогут получать полный комплекс миграционных услуг и приезжать в Россию с полным пакетом документов для жизни и работы на территории страны. В рамках стратегической инициативы правительства «Россия – привлекательная для учебы и работы страна» будут приняты меры по упрощению входа на российский рынок труда, которые к 2030 году позволят увеличить число легально работающих иностранцев на 1 млн до 3,5 млн человек, указал Вольвач.

Одна из мер предусматривает формирование цифрового пространства по трудоустройству иностранцев в России и других странах Евразийского экономического союза. Для этого запускается специальное приложение «Работа в ЕАЭС».

РФ будет позиционироваться как «центр притяжения для талантливой молодежи, качественных трудовых ресурсов и инвестиций в экономику». Основные усилия будут направлены на привлечение в страну молодых людей, планирующих связать с Россией свою жизнь и карьеру, пояснил Вольвач.

К 2024 году в 4 раза будет увеличен корпус учителей русского языка за рубежом (со 150 до 618 преподавателей), которые станут своего рода «послами» российского образования. В результате к 2030 году планируется в 1,5 раза увеличить число иностранных студентов, ежегодно обучающихся в России – с 300 тысяч до 450 тысяч.

Наиболее талантливые из них (не более 5%) получат грантовую помощь и смогут оформить вид на жительство. Еще одно направление работы – привлечение в РФ высококвалифицированных специалистов и инвесторов. Министерство экономического развития подготовило два законопроекта – о «золотых паспортах» и о бессрочном виде на жительство для высококвалифицированных специалистов, если они отработали и платили налоги в России 2 года.