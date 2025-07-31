ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Тегеран может остаться без воды уже в сентябре
Иран переживает один из острейших водных кризисов в истории: властям приходится отменять рабочие дни, чтобы экономить воду
Тегеран может остаться без воды уже в сентябре
/ AFP
31 июля 2025 г.

Тегерану осталось лишь несколько недель до момента, когда из кранов в значительной части города перестанет течь вода. Об этом предупреждают иранские и международные эксперты, включая Кавеха Мадани, директора Института воды ООН, ранее работавшего в правительстве Ирана.

«Если мы срочно не примем меры, ситуация станет необратимой», — заявил президент Масуд Пезешкиян на заседании кабинета министров. Власти уже снизили давление воды почти в 80% столичных домохозяйств, заявил губернатор Тегеранской провинции Мохаммад Садек Мотамедиан.

Из-за отсутствия давления жильцы высоток, особенно на верхних этажах, вообще остались без воды. Часть воды в город подвозят автоцистернами, состоятельные горожане устанавливают накопительные баки. «Такого в Тегеране еще не было», — отметил Мадани.

Причины кризиса — системные. Нехватка воды в Иране существует давно, но сейчас она ударила по столице. Ситуация усугублена пятым подряд засушливым годом и рекордной жарой — температура в стране превышала +50 °C, по данным климатолога Максимиано Эрреры.

Власти Ирана рассматривают радикальные меры. В июле был объявлен единоразовый выходной для сокращения энергопотребления, теперь же правительство планирует целую нерабочую неделю, чтобы горожане покинули столицу и снизили нагрузку на водные ресурсы. Об этом рассказала представитель кабмина Фатеме Мохаджерани.

Водные эксперты возлагают вину не только на климат. Массовая откачка подземных вод, неэффективное сельское хозяйство и растущая урбанизация создали ситуацию «водного банкротства». По данным региональной водной компании, столичные водохранилища заполнены лишь на 21%.

«Тегеран буквально проседает под собственным весом — в отдельных районах город уходит в землю на 25 см в год», — отмечает профессор Калифорнийского университета Амир АгхаКучак.

Он подчеркивает, что проблема не только в климате или технологиях, но и в структуре управления: «Водный кризис Ирана неотделим от кризиса управления страной».

Надежда — на осенние дожди. «Если Тегеран продержится до конца сентября, шансы избежать «нулевой день» сохраняются», — говорит Мадани.

