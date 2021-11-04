Экспорт судов и яхт из Турции в октябре достиг $208,205 млн, что на 399% превышает результат аналогичного периода прошлого года ($41,730 млн). При этом главным импортером стала Россия, закупившая яхты и суда на $101 млн 559 тыс., сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Союз экспортеров Турции (TİM).

Всего Турция экспортировала суда и яхты в 74 страны мира. Крупными покупателями также выступили Норвегия – $74 млн 770 тыс., Мальта – $17 млн, Маршалловы острова – $4 млн 767 тыс., и США – $1 млн 618 тыс.

Доля сектора в общем экспорте Турции составила 1,1%. В прошлом месяце Турция экспортировала и яхты из 19 провинций, при этом большая часть зарубежных продаж – 145 млн 739 тыс. долларов, или 43% – пришлось на провинцию Ялова. Следом идут Стамбул – $47 млн 17 тыс. и Бурса – $10 млн 669 тыс.

В январе сообщалось, что по итогам 2020 года сектор судостроения в 2020 году занял лидирующие позиции в турецком экспорте, опередив по показателям 27 областей национальной экономики. Если в 2019 году турецкий экспорт судов и яхт составлял $1 млрд 42 млн 326 тыс., то в 2020-м этот показатель увеличился до $1 млрд 375 млн 6 тыс. Турецкие производители экспортировали свою продукцию в 145 точек мира, в том числе в зоны свободной торговли.

Наибольший объем турецкого экспорта яхт и судов среди 34 провинций тогда пришелся на Стамбул. В 2020-м объем экспорта из турецкого мегаполиса составил $799 млн 33 тыс. или 71%т от общего экспорта сектора. Далее следовали Ялова – $461 млн 818 тыс., Измир – $41 млн 121 тыс. и Бурса – $27 млн 769 тыс. При этом ведущим импортером продукции турецкого судостроительного сектора стала Норвегия ($366 млн. 7 тыс.), далее следовали Маршалловы острова - $237 млн 799 тыс., Россия - $139 млн 926 тыс., Мальта - $87 млн 584 тыс. и Люксембург - $50 млн 893 тыс.