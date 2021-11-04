В 97-этажной башне «Восток» комплекса «Федерация» в Москва-Сити киберпреступники обналичивают криптовалюту со всего мира, сообщает Bloomberg.

По информации агентства, в районе зарегистрированы как минимум 50 компаний, которые конвертируют криптовалюты в наличные. Некоторые из них работают с деньгами, полученными незаконным путем. Bloomberg выделил из них четыре, которые подозревают в отмывании денег кибервымогателей и других незаконных операциях, – Suex OTC, EggChange, CashBank и Buy-bitcoin.pro.

SUEX – одна из компаний-криптообменников, располагающихся в башне «Восток», – стала первой российской компанией, против которой Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции. Американские чиновники утверждают, что криптообменник способствовал выводу средств вымогателей и мошенников.

По данным аналитической компании Chainalysis, которая помогала Минфину США в расследовании против SUEX, криптообменник получил более $160 млн в биткоинах за последние три года. Аналитики утверждают, что криптовалюта на обменную платформу поступала с даркнета.

Василия Жабыкина, одного из основателей SUEX, после введенных санкций уволили из МТС-банка, где он руководил структурой Neo bank, писал «Коммерсант». Источники издания отметили, что увольнение было обусловлено санкциями США, а проект «не был связан с личностью руководителя». В то же время Жабыкин подтверждал свою связь с SUEX в комментарии New York Times.

Егор Петуховский, один из сооснователей SUEX, сообщил о выходе из числа акционеров компании Chatex, так как из-за расследования «могли бы пострадать партнеры, акционеры или клиенты компании». При этом он отрицал связь компании с киберпреступниками: «Я намерен твердо защищать свое имя в судебном разбирательстве в Соединенных Штатах Америки».

Bloomberg, ссылаясь на источники, пишет, что компания EggChange, располагающаяся на 22 этаже башни, находится под следствием в США и Европе по обвинению в отмывании денег. При этом министерство финансов отказалось подтвердить изданию наличие расследования.

Агентство также ссылается на крупнейшую в мире криптовалютную торговую площадку Binance, которая отметила несколько счетов и незаконных транзакций EggChange и CashBank. Предупредив правоохранительные органы о потенциально незаконной деятельности, Binance заявила, что закрыла выявленные счета.

Buy-bitcoin.pro, который также указывает «Восток» в качестве своего головного офиса, по данным Chainalysis, переводил средства для незаконных организаций, в том числе для Hydra – крупнейшего российского даркнет-рынка по торговле наркотиками.

По словам Марии Аграновской, юриста, представляющего интересы Binance в России, российское законодательство требует от компаний проведения проверок на предмет знания своего клиента. Следуя этому принципу, компании должны идентифицировать и установить личность контрагента, прежде чем проводить финансовую операцию.

Обвинения в бездействии по отношению к хакерам-злоумышленникам в адрес России регулярно звучат со стороны глав других стран. В мае хакеры из группировки DarkSide атаковали американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. Из-за этого крупнейший трубопровод Восточного побережья США не работал шесть дней. Colonial Pipeline заплатила хакерам выкуп в размере $4,4 млн в биткоинах.

Летом президент России Владимир Путин обсудил проблему киберпреступности с президентом США Джо Байденом. В середине октября США заявили, что Россия обещала бороться с хакерами на своей территории, но пока конкретных действий не предприняла. Власти России в свою очередь отвергают какие-либо связи с киберпреступниками и кибератаками по всему миру. Путин говорил также, что больше всего кибератак в мире происходит с территории США.