В Хабаровском крае среди прошедших вакцинацию от COVID-19 разыграют три тонны угля. Всего в лотерее будет представлено шесть призов, среди которых – поход к стоматологу и парикмахеру, а также абонемент в спортзал. Принять участие в розыгрыше смогут люди, которые привились с 1 по 30 ноября, сообщил в видеообращении в Instagram главный врач больницы района имени Лазо Илья Арония.

«Участниками могут стать совершеннолетние жители Хабаровского края, не только района имени Лазо, но прошедшие вакцинацию именно в нашем районе», – рассказал главврач.

По его словам, в рамках «стимулирующего мероприятия» участники могут получить: сертификат на прохождение медкомиссии (водительская, на оружие, трудоустройство на работу); стоматологическую услугу, не входящую в список бесплатных (например, профгигиену полости рта); парикмахерскую услугу; абонемент в тренажерный зал; три тонны угля; микроволновую печь.

По словам медика, в регионе подарок в виде угля очень актуален. «Большую часть прививающихся составляют люди пожилого возраста, это, несомненно, помощь в хозяйстве, особенно кто живёт в своих домах», – отметил Арония.

Розыгрыш состоится в прямом эфире 1 декабря. Сертификат будет действителен три месяца, его можно будет передарить – но только вакцинированному человеку.

Главный специалист отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального района имени Лазо Анастасия Сахарова рассказала агентству «Хабаровский край сегодня», что к организации лотереи привлекли местных спонсоров. «Своего рода «джекпот» – сертификат на три тонны угля, без учета доставки, стоимость такого приза составляет около 15 тыс. руб.», – сказала она. По ее словам, после акции число желающих сделать прививку выросло: если в сентябре ежедневно вакцинацию проходили 15–20 человек, то сейчас – 100.

«Забрать подарок можно будет в течение месяца, а воспользоваться в течение трех месяцев с момента объявления победителей», – указала Сахарова.

В Хабаровском крае с 4 по 12 ноября ввели жёсткий локдаун для крупных населенных пунктов, среди которых и посёлок Переяславка района имени Лазо. В нём живут более 7000 человек. По данным администрации, в районе вакцинацию прошли только 37% взрослого населения. Всего за время пандемии COVID-19 в Хабаровском крае заразились более 95 000 человек (444 за последние сутки), умерли 919. Полностью завершили вакцинацию более 360 000 из 1,3 млн жителей.

5 ноября правительство РФ приняло решение продлить срок розыгрыша 100 тыс. руб. среди вакцинированных от коронавируса россиян. Постановление о сроках лотереи до 31 декабря подписал премьер-министр Михаил Мишустин. «Благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 тыс. руб., увеличится до 2 тыс. человек», – говорится в сообщении кабмина. Оператором лотереи выступает акционерное общество «Гознак». Мероприятие проводится на основании данных единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.