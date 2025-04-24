Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси выразил обеспокоенность действиями Ирана в районе ядерного объекта в Натанзе.

Выступая в Вашингтоне, он сообщил, что спутниковые снимки зафиксировали строительство глубокого туннеля вблизи объекта.

По его словам, агентство запрашивало разъяснения у иранской стороны, но не получило ответа.

«Мы спрашиваем, почему это необходимо, а они отвечают: «Это вас не касается», — отметил Гросси, добавив, что такая позиция беспрецедентна для страны — участницы МАГАТЭ.

Он подчеркнул, что государства обязаны уведомлять агентство о любом строительстве вблизи ядерных объектов. В то же время Гросси отказался спекулировать о целях работ, но заявил, что не может гарантировать отсутствие необъявленного ядерного материала в этом туннеле.

Сотрудничество между МАГАТЭ и Ираном продолжает сталкиваться с серьезными затруднениями — от ограниченного доступа к объектам до отсутствия данных о запасах урана, обогащенного выше 60%.

На этом фоне продолжаются косвенные переговоры Ирана и США по ядерной программе. Первый раунд прошел в Омане 12 апреля, затем 19–20 апреля переговоры продолжились в Риме. Ожидается, что диалог вновь будет перенесен в Оман.