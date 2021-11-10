Более 30 военнослужащих в Сахалинской области осуждены за попытки купить командировки на войну в Сирию, пишет «Коммерсант». По данным следствия и судов, взятки они передавали военному юристу Ивану Жаркову, трижды судимому за мошенничество.

Дела о взятках рассмотрели Курильский и Южно-Сахалинский гарнизонные военные суды. Было установлено, что потерпевшие в 2019–2020 годах перечисляли по 20-40 тыс. рублей Жаркову на сберкарту или передавали наличными, а копии документов отправляли ему через WhatsApp. Военный юрист рассказывал, что имеет знакомых в управлении кадров Восточного военного округа, которые формируют команды в «горячие точки», однако никто по его «протекторату» так в Сирию и не уехал.

В приговорах отмечается, что военнослужащие были материально заинтересованы в отправке в командировки за взятки, поскольку каждому побывавшему в Сирии присваивается статус ветерана боевых действий с ежемесячными пожизненными выплатами так называемых ветеранских, дополнительным отпуском 15 суток, повышенным денежным довольствием, в том числе командировочными в валюте с сохранением выплат в России.

В ситуацию пришлось вмешаться военной контрразведке после того, как в подразделение начали обращаться не попавшие на войну военные. Собиравший деньги военный юрист отделался ограничением по военной службе с удержанием 10% заработка в доход государства. Взяткодателей же приговорили к штрафам от 30 до 90 тыс. рублей.

«Коммерсант» напоминает, что в последний раз за получение взяток за организацию военных командировок в Сирию двух офицеров судили в 2019-2020 годах в Санкт-Петербурге. Подсудимые получили реальные сроки лишения свободы.