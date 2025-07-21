Израиль расширил наземную операцию в центральной части сектора Газа, отдав приказ об эвакуации районов Дейр аль-Балаха — одного из последних участков эксклава, куда армия еще не входила. Этот шаг знаменует собой новую фазу почти десятимесячного вторжения, пишет Financial Times (FT).

20 июля израильские военные призвали жителей юго-западной части Дейр аль-Балаха покинуть район и направиться в переполненный палаточный город аль-Маваси на юге. Приказ прозвучал на фоне усиливающегося гуманитарного кризиса. По данным ООН, израильская блокада, включая ограничения на доставку помощи, поставила 2,1 млн палестинцев на грань голода.

На фоне расширения операции Минздрав Газы обвинил израильских солдат в гибели более 60 человек, которые ожидали гуманитарную помощь возле КПП Зиким на севере Газы. Израильская армия подтвердила, что открыла «предупредительный огонь» после того, как «тысячи» людей, по ее словам, создали угрозу. Однако в Минздраве Газы опровергли эти данные, подчеркнув, что мирные жители не представляли угрозы и были безоружны. Большинство убитых — женщины и дети.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, находящийся под давлением ультраправых союзников, заявил, что операция в Газе «‎‎будет продолжаться до полного разгрома ХАМАС». По его мнению, только военное давление может привести к освобождению оставшихся 50 заложников.

Однако решение атаковать Дейр аль-Балах вызвало резкую реакцию со стороны общественной организации «Форум семей заложников». Там напомнили, что в этом районе, по некоторым данным, удерживаются заложники, и предупредили, что новая фаза операции может угрожать их жизни.

«Может ли кто-то гарантировать, что это решение не приведет к гибели наших близких?» — заявили представители Форума. — «У правительства нет четкого плана, только обещания и манипуляции».

Нарастает и общественное недовольство. В субботу десятки тысяч израильтян вышли на митинг в Тель-Авиве с требованием заключить соглашение о прекращении огня.

«Народ Израиля хочет мира и возвращения всех заложников», — добавили в Форуме.

Июньские опросы показали, что более 67% израильтян выступают за скорейшее окончание вторжения в Газу. Однако Нетаньяху и не думает прислушиваться к мнению жителей Израиля и прекращать военные действия.



