Президент американо-еврейской лоббистской организации J Street Джереми Бен Ами заявил, что больше не может возражать против использования термина «геноцид» для описания действий Израиля в секторе Газа.
«До сих пор я пытался отводить обвинения и защищаться, когда меня призывали назвать это геноцидом», — написал Бен Ами, пояснив, что юридические и научные доводы в конечном итоге убедили его в том, что международные суды однажды признают действия Израиля нарушением Конвенции о геноциде.
J Street, позиционирующая себя как произраильская и миротворческая организация, выступающая за двухгосударственное решение палестино-израильского конфликта, становится одной из наиболее заметных еврейских групп в США, признающих правомерность термина «геноцид» в контексте войны в Газе. Лоббистская группа была создана в 2008 году как альтернатива ультраправому AIPAC.
«Я читал ученых, писателей и юристов, которые пришли к убеждению, что действия Израиля в Газе, соответствует юридическому и моральному определению геноцида, — добавил он, подчеркнув, что основная часть опровержений основаны на том, что данное обвинение не может быть выдвинуто против еврейского народа. — как будто мы заслужили иммунитет от пристального внимания из-за наших собственных страданий».
Президент еврейской организации упомянул Накбу — геноцид палестинского народа в середине XX века. Он также затронул идеологию каханизма, проповедующую идею еврейского превосходства. Особенно резко он высказался в адрес ультраправых израильских министров Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича, охарактеризовав их как «аморальных расистов».
«И теперь у нас есть Газа – одна из самых страшных моральных катастроф в моей жизни, и она совершается государством еврейского народа», — подчеркнул он, добавив, что «ничего не может дать обоснования тому, что Израиль сейчас делает в Газе.
Активист констатировал, что «исходя из закона» премьер-министр Нетаньяху и другие члены его правительства будут привлечены к ответственности: «Я знаю, что еврейские организации и лидеры будут обвинять суды в антисемитизме. Но суды будут просто применять закон».
«Я верю, что суд истории будет более значимым, чем суд юридический, и что это правительство и этих лидеров будут вспоминать с отвращением за те ужасы, которые они совершили. Но хуже всего – пятно этой мерзости навсегда останется на еврейском народе, потому что мы не остановили это».
Бен Ами добавил, что личная боль его семьи, связанная с Холокостом, не позволяет ему самому использовать термин «геноцид», однако подчеркнул, что не будет больше спорить с теми, кто его использует, и не станет «защищать незащищаемое».
«Я не стану больше возражать против тех, кто использует термин геноцид. Я просто не буду защищать то, что не подлежит защите», — заявил Джереми Бен Ами.