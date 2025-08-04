Президент американо-еврейской лоббистской организации J Street Джереми Бен Ами заявил, что больше не может возражать против использования термина «геноцид» для описания действий Израиля в секторе Газа.

«До сих пор я пытался отводить обвинения и защищаться, когда меня призывали назвать это геноцидом», — написал Бен Ами, пояснив, что юридические и научные доводы в конечном итоге убедили его в том, что международные суды однажды признают действия Израиля нарушением Конвенции о геноциде.

J Street, позиционирующая себя как произраильская и миротворческая организация, выступающая за двухгосударственное решение палестино-израильского конфликта, становится одной из наиболее заметных еврейских групп в США, признающих правомерность термина «геноцид» в контексте войны в Газе. Лоббистская группа была создана в 2008 году как альтернатива ультраправому AIPAC.

«Я читал ученых, писателей и юристов, которые пришли к убеждению, что действия Израиля в Газе, соответствует юридическому и моральному определению геноцида, — добавил он, подчеркнув, что основная часть опровержений основаны на том, что данное обвинение не может быть выдвинуто против еврейского народа. — как будто мы заслужили иммунитет от пристального внимания из-за наших собственных страданий».

Президент еврейской организации упомянул Накбу — геноцид палестинского народа в середине XX века. Он также затронул идеологию каханизма, проповедующую идею еврейского превосходства. Особенно резко он высказался в адрес ультраправых израильских министров Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича, охарактеризовав их как «аморальных расистов».