США предупредили союзников по Европейскому союзу, что Россия может рассматривать потенциальное вторжение на территорию Украины в связи с тем, что между Москвой и ЕС разгорается напряженность из-за ситуации с мигрантами и поставок энергоносителей, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Оценки основаны на информации, которой США еще не поделились с европейскими правительствами. Источники Bloomberg рассказали, что они подкреплены общедоступными доказательствами. Один из собеседников издания в администрации США сказал, что опасения США по поводу намерений России основаны на накопленных доказательствах и тенденциях, характерных для времени подготовки к аннексии Крыма в 2014 году.

В то же время российские источники издания сообщили, что Москва не намерена сейчас начинать войну с Украиной, хотя и хочет продемонстрировать свою готовность применить силу в случае необходимости.

Предупреждение США по поводу Украины в адрес ЕС является дополнением к противостоянию между Польшей и Беларусью из-за миграционного кризиса, пишет Bloomberg. Из-за готовящихся санкций против Минска в связи с миграционным кризисом Александр Лукашенко 11 ноября пригрозил перекрыть трубопровод, по которому российский газ поставляется в ЕС, если Польша закроет свою границу. Два чиновника администрации президента США заявили Bloomberg, что Россия «координировала» миграционный кризис на границе между Беларусью, Польшей, Литвой и Латвией, чтобы дестабилизировать регион.

О том, что Россия наращивает войска на границе с Украиной, в конце октября сообщила газета The Washington Post. По ее данным, официальные лица США и Европы зафиксировали «необычные перемещения техники и военных на западном фланге России». Также Politico опубликовало снимки, на которых у города Ельни в Смоленской области, расположенной у границы с Беларусью, запечатлена военная техника, часть которой, предположительно, прикреплена к 1-й гвардейской танковой армии ВС РФ.

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Россия сосредоточила у украинских границ и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса группировку войск численностью около 90 тысяч человек. В частности, в состав сконцентированной группировки войск входят войска 8-й, 20-й армий Южного и Западного военных округов, а также силы и средства Черноморского флота РФ. Кроме того, вблизи украинской границы базируются отдельные соединения и части 4-й, 6-й армий ВВС и противовоздушной обороны ВКС РФ, а на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей развернуты и действуют два армейских корпуса российских войск.

Аналитики из Conflict Intelligence Team также зафиксировали передвижение российских войск в населенных пунктах, граничащих с Украиной. Однако, по их мнению, переброс техники в Брянскую (Клинцы) и Воронежскую область (Богучар) может объясняться тем, что там дислоцируются долговременные российские военные объекты. Так, в Ростовской области базируется 150-я мотострелковая дивизия и проходят учения боевого армейского резерва страны. Содиректор программ внешней политики и безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник в разговоре с The Insider отметил, что перемещение и сосредоточение техники еще не говорит о готовящемся наступлении. Но, как отмечает украинское разведведомство, Россия периодически прибегает к практике переброски и накопления воинских подразделений с целью поддержания напряжения в регионе и политического давления на соседние государства.

1 ноября глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко допустил возможность войны РФ и Украины после запуска газопровода «Северный поток – 2». По его словам, запуск проекта может сделать Украину более уязвимой к российскому вторжению, поскольку Москва избавится от сдерживающего фактора. В октябре советник главы Офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что действия российских властей ведут к тому, что в обозримом будущем украинские ракеты могут быть нацелены на Москву в качестве паритета. Позднее он пояснил, что эти слова не были угрозой в адрес России, акцент был сделан на оборонительном характере государственной политики страны.