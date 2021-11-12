За два последних года количество образовательных организаций с казачьим компонентом в России увеличилось на 508 единиц, заявила первый замглавы Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, передает «Парламентская газета».

«Согласно ежегодной статистике, количество образовательных организаций, реализующих казачий компонент, неуклонно растет. Так, в сравнении с 2019 годом, оно увеличилось на 508 единиц», — сообщила Рукавишникова.

Она отметила, что введение казачьего компонента в систему образования России позволяет «не только сформировать важные компетенций у учащихся и студентов, основанных на знании и понимании истории и традиций российского казачества», но реализовать важный социальный аспект поддержки детей из неполных и малообеспеченных семей и детей-сирот.

«Так, в Ростовской области, которую я представляю в Совете Федерации, доля таких деток в кадетских корпусах достигает 60%», — сказала Рукавишникова.

Согласно статистике Министерстве просвещения России, на 1 октября 2021 года в РФ функционируют более 2,5 тысячи образовательных организаций, реализующих казачий компонент на уровне начального общего, основного общего, среднего общего и профессионального образования. В них обучаются более 262 тысяч человек.

Кроме того, действует 29 казачьих кадетских корпусов, которые расположены в 15 субъектах РФ — Калмыкии, Краснодарском, Пермском и Ставропольском краях, а также в Астраханской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курганской, Московской, Новосибирской, Пензенской, Ростовской, Самарской и Свердловской областях. Система высшего образования с казачьим компонентом представлена 18 вузами.