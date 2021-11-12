Совет сотрудничества тюркоязычных государств отныне будет носить новое название — Организация тюркских государств, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам VIII саммита лидеров Тюркского совета в Стамбуле.

«Тюркские страны на протяжении тысячелетий оставались центром культуры и цивилизации. Уверен, что так будет и впредь. Солнце вновь будет «восходить» с Востока. Организация тюркских государства не должна никого беспокоить. Наоборот, нужно стремиться стать частью этой восходящей структуры, основанной на исторической общности. Это — платформа развития межгосударственных связей», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган выразил уверенность в том, что благодаря новому названию и структуре Организация тюркских государств будет более активно развиваться и усиливаться. Глава государства отметил, что утвердив Концепцию Тюркского мира на период до 2040-го года участники саммита определили перспективы развития Организации тюркских государств.

Устав Совета аксакалов организации на саммите был обновлен, а статусы стран-партнеров и наблюдателей — конкретизированы.

Как проходил саммит

В саммите под председательством Реджепа Тайипа Эрдогана, который состоялся на острове «Демократии и Свободы» близ Стамбула, приняли участие участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

На саммит, организованный под девизом «Зеленые технологии и умные города в цифровую эпоху», были также приглашены премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев.

Турецкий лидер выразил удовлетворение участием в саммите президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, чья страна получила статус наблюдателя в Организации тюркских государств. Президент Турецкой Республики также выразил признательность Азербайджану за активный вклад в развитие организации в период завершившегося председательства в организации.

Лидеры стран перед началом мероприятия совершили пятничную молитву в мечети Фатин Рюштю Зорлу на острове «Демократии и Свободы». Глава Управления по делам религии Турции профессор Али Эрбаш, обращаясь с хутбой к верующим, сказал: «Наша общая цель и молитвы возносятся во имя мира, стабильности и здоровья всего человечества».

После молитвы лидеры тюркоязычных государства направились к месту проведения саммита, где сообща разрезалиленту, символизирующую открытие здания Секретариата Тюркского совета в районе Султанахмет. У здания секретариата были подняты флаги стран-участниц организации.

Награждение за победу

Реджеп Тайип Эрдоган на саммите вручил главе Азербайджана Ильхаму Алиеву Высший орден тюркского мира.

«Уважаемый господин Президент, мой дорогой брат, победоносный верховный главнокомандующий Ильхам Алиев. Под вашим руководством в кратчайшие сроки, — всего за 44 дня 30-летней армянской оккупации Карабаха был положен конец. Это победа важна не только для наших азербайджанских братьев, но и всего тюркского мира. По итогам войны были выполнены резолюции Совета Безопасности ООН, которые годами оставались на бумаге. Таким образом, Азербайджан послал международному сообществу месседж справедливости. Восстановление территориальной целостности Азербайджана укрепило единство и солидарность тюркского мира. Символ освобождения Карабаха цветок хары-бюльбюль стал предвестником победы тюркского мира», — сказал президент Эрдоган.

По словам турецкого лидера, победа в Карабахе позволила не только освободить оккупированные Арменией земли Азербайджана, но и проложить путь к прочному миру, стабильности и сотрудничеству в регионе. Президент Азербайджана выразил признательность Эрдогану за награду.

«Турция за последние десятилетия преодолела огромный путь, превратилась в мировую державу. Мощь Турции признана во всем мире. Речь идет как об экономической, так и политической и военной составляющей», — сказал Алиев.

Алиев подчеркнул, что в мире нет государства, которое не осознавало бы значимость Турции. «Путь развития, которому следовала Турция под руководством Эрдогана, станет примером для всех нас. Мы осознаем, что в Турции бьется сердце тюркского мира. Это придает всем нам дополнительные силы и уверенность»,— сказал Алиев.

Президент от своего имени и от имени азербайджанского народа поблагодарил Эрдогана и выразил ему глубокое уважение. «Жители Азербайджана с большим уважением и любовью отзываются о Реджепе Тайипе Эрдогане. Президент Турции пользуется в нашей стране особой симпатией. Мой брат [президент Эрдоган] продемонстрировал миру, что Азербайджан не одинок, и Турция будет всегда нас поддерживать», — сказал он.

Азербайджанский лидер также привлек внимание к новым реалиям Южного Кавказа, сформировавшимся по итогам 44-дневной войны. Алиев напомнил, что четыре дня назад жители Азербайджана праздновали первую годовщину освобождения Карабаха, находившегося под армянской оккупацией на протяжении почти 30 лет. Президент отметил, что с первого дня войны Азербайджан заявлял о готовности к прекращению боевых действий при условии передачи Баку конкретного графика вывода оккупационных войск. «Армения в итоге капитулировала. Мы освободили более 300 населенных пунктов страны. По итогам 44 дней боев Азербайджан восстановил территориальную целостность», — подчеркнул азербайджанский лидер.

Президент Азербайджана также указал на масштабные шаги по восстановлению Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов страны, подчеркнув значимость открытия Зангезурского коридора, связывающего Нахчыванскую автономию Азербайджана с восточными районами республики. «Зангезурский коридор объединит весь тюркский мир и станет для нас связующим звеном с Европой», — указал Алиев.

Устранение преград

Президент Эрдоган на саммите также призвал к устранению преград на пути сотрудничества тюркоязычных государств и назвал недостаточным уровень товарооборота между странами-членами организации.

«Товарооборот между нашими странами достигает $21 млрд, что составляет лишь 3% объема торговли с другими странами мира. Страны Тюркского совета должны развивать транспортное сообщение, комбинированные перевозки, а также активно использовать «Срединный коридор» через Каспийское море. Важен и маршрут через Нахчыван (Азербайджан)», — сказал турецкий лидер.

Тюркоязычные страны должны реализовывать совместные проекты в рамках экологической концепции «Зеленое развитие экономики», добавил Эрдоган.

Одновременно с этим он предложил участникам саммита сформировать единый Механизм гражданской обороны Тюркского совета, что поможет в устранении последствий стихийных бедствий.

«В период председательства Турции в организации, мы приложим активные усилия по развитию многостороннего сотрудничества в борьбе с изменением климата», — заверил турецкий лидер.

Новая платформа

Кыргызстан предлагает тюркскому миру и международному сообществу идею создания платформы «Центральная Азия — территория мира», заявил в ходе саммита президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Он отметил, что в настоящее время глобальная геополитическая ситуация остается напряженной. «В первую очередь это связано с событиями последних месяцев в Афганистане. Это вызывает озабоченность в Центральной Азии. Конечно, мы хотим, чтобы все вопросы решались мирным путем, путем дипломатического диалога. Потому что, если ситуация в Афганистане ухудшится, это напрямую отразится на странах Центральной Азии. Для нас нет большего сокровища, чем мир», — сказал он.

Учитывая сложившуюся ситуацию, Жапаров заявил, что Бишкек предлагает тюркскому миру и международному сообществу в целом идею создания платформы «Центральная Азия — территория мира».

Он подчеркнул, что Центральная Азия — мировой лидер по демографическому развитию. «С незапамятных времен наши предки ценили принцип жизни в мире и согласии, терпимость. Мы хотим видеть наш регион территорией мира, братства и добрососедства. Народы Центральной Азии издавна любили мир и ценили принципы сосуществования», — пояснил Жапаров.

Как отметил глава государства, Кыргызская Республика внесет значительный вклад в развитие интеграционных процессов в тюркских государствах.

Солидарность в борьбе за справедливость

Президент Турции выразил надежду и на вклад стран Тюркского совета в устранение блокады турецкого Кипра, являющегося неотъемлемой частью тюркского мира. Также Эрдоган понадеялся на скорое принятие Турецкой Республики Северного Кипра в состав Тюркского совета.

«Тюркские страны на протяжении тысячелетий оставались центром культуры и цивилизации. Уверен, что так будет и впредь. Солнце вновь будет «восходить» с Востока. Организация тюркских государства не должна никого беспокоить. Наоборот, нужно стремиться стать частью этой восходящей структуры, основанной на исторической общности. Это — платформа развития межгосударственных связей», — сказал турецкий лидер.

По мнению Эрдогана, страны организации должны сообща противостоять «чуме современности» — разрушительным последствиям ксенофобии и исламофобии.

Глава турецкого государства отметил, что солидарность тюркоязычных государств вновь проявилась в период пандемии. Турецкий лидер сообщил, что по итогам нынешнего саммита в Стамбуле принято решение о выделении странам Африки 2,5 млн доз вакцины, 2 млн из которых предоставит Турция. «В период пандемии тюркоязычные государства протягивали руку помощи, демонстрируя единство и солидарность», — сказал президент.

Президент Турции также отметил значимость активной борьбы и солидарности в противодействии проявлениям терроризма, в том числе с боевиками ОНС/РПК, ИГ и организацией Фетуллаха Гюлена.

Эрдоган указал в завершение саммита, что Фестиваль авиации и космических технологий TEKNOFEST, который уже 4 года успешно проводится в Турции, в следующем году будет организован в Азербайджане.